Facebook Messenger Rooms पर 50 लोग कैसे करेंगे Video Call, जानें पूरा प्रोसेस

नई दिल्ली। लोकडाउन ( Lockdown ) के चलते सभी लोग घर से ही ऑफिस का काम कर रहे हैं ताकि काम में कोई रुकावट न आए। ऐसे में कर्मचारी मीटिंग के लिए जूम समेत कई वीडियो कॉलिंग ऐप ( Video Calling App ) का सहारा ले रहे हैं, लेकिन डेटा लीक होने का भी डर लोगों को परेशान करता रहता है। इस परेशानी से निकलाने के लिए सोशल नेटवर्किंग प्लैटफॉर्म फेसबुक ( Facebook ) ने एक खास फीचर पेश किया है जिसकी मदद से आप एक साथ 50 लोगों से अनलिमिटेड वीडियो कॉल ( video calls of up to 50 people ) कर सकते हैं। चलिए विस्तार से इस नए फीचर के बारे में आपको बताते हैं।

एक साथ 50 लोग करें Video Calls

फेसबुक के इस नए वीडियो चैट फीचर का नाम 'Messenger Rooms' है जिसे यूजर्स के लिए रोलआउट कर दिया गया है। कंपनी ने जानकारी साझा करते हुए बताया है कि Facebook Messenger Rooms फीचर को Messenger में ही क्रिएट किया गया है। इसे न्यूज फीड या अलग-अलग ग्रुप्स और इवेंट्स में शेयर किया जा सकेगा। इसके जरिए एक साथ 50 लोग वीडियो चैट का हिस्सा बन सकते हैं।

Messenger Rooms का कैसे करें इस्तेमाल

Messenger Rooms खासियत है कि इसे वो यूजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनका अकाउंट फेसबुक पर नहीं है। इसके अलावा इसमें कोई लिमिट नहीं तय की गयी है कि एक चैट रूम कितनी देर तक ओपन रह सकता है। वहीं मेसेंजर रूम को होस्ट करने वाले यूजर के पास सभी कंट्रोल्स होंगे, जो जरूरत के हिसाब से रूम को लॉक और अनलॉक कर सकेगा। साथ ही वो ये तय करेगा कि कौन उसे ज्वाइन करेगा और कौन नहीं। इतना ही नहीं उसके पास किसी को भी रिमूव करने का ऑप्शन होगा। यानी व्हाट्सऐप ग्रुप की तरह यहां भी रूम क्रिएट करने वाले होस्ट का यूजर्स पर पूरा कंट्रोल होगा। बता दें कि इसपर कॉल शुरू करने के लिए रूम क्रिएट का होना जरूरी है।