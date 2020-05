Facebook Messenger Rooms लाइव, अब एक साथ 50 लोग करें Video Chat

नई दिल्ली। सोशल मीडिया कंपनी Facebook ने आज से अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग Messenger Rooms App को यूजर्स के लिए लाइव कर दिया है। इसका इस्तेमाल एंड्रायड, iOS, विंडो और MacOS यूजर्स कर सकते हैं। इसकी खासियत है कि इसमें एक साथ 50 लोग वीडियो चैट (FB Messengers Rooms 50 Participants) कर सकते हैं। Messenger Room का इस्तेमाल करने के लिए Facebook और Messenger App को अपडेट करना होगा।

How to Use Messenger Rooms

Messenger Rooms का इस्तेमाल वो यूजर भी कर सकते हैं, जिनका अकाउंट Facebook पर नहीं है। साथ ही इसमें कोई लिमिट ( Facebook Messenger Rooms Limit ) नहीं दी गयी है कि एक चैट रूम कितनी देर तक ओपन रह सकता है। बता दें कि Messenger Rooms को होस्ट करने वाले यूजर के पास ही सारे कंट्रोल्स होंगे, जो जरूरत के हिसाब से रूम को लॉक और अनलॉक करेगा। साथ ही वो तय करेगा कि कौन उसे ज्वाइन कर सकता है और कौन नहीं। इसके अलावा उसके पास किसी को भी रिमूव करने का भी अधिकार । यानी व्हाट्सऐप ग्रुप की तरह यहां भी रूम क्रिएट करने वाले होस्ट का यूजर्स पर पूरा कंट्रोल होगा। बता दें कि इसपर कॉल शुरू करने के लिए रूम क्रिएट करना जरूरी है।

गौरतलब है कि कोरोनावायरस लॉकडाउन के चलते सभी लोगों को घर से काम करना पड़ा रहा है। ऐसे में वो एक-दूसरे से जुड़ने के लिए वीडियो कॉलिंग ऐप्स का सहारा ले रहे हैं ताकि ऑफिस वर्क में किसी तरह की रुकावट न आए। यही वजह है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में वीडियो कॉलिंग ऐप्स में तेजी से इजाफा देखा गया है। इतना ही नहीं ,व्हाट्सऐप वीडियो कॉल में भी इन दिनों वृद्धि देखने को मिली है। ऐसे में फेसबुक का Messenger Rooms यूजर्स के काफी काम आने वाला है और इसके लिए फेसबुक अकाउंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।