Coronavirus Impact: अब हाथ धोना सिखा रहा Google Assistant, ऐसे करें इस्तेमाल

नई दिल्ली: कोरोना वायरस की वजह से दुनियाभर के लोग डरे हुए है और इसका असर भारत में भी देखा जा रहा है। कोरोना वायरस के चलते देश के करीब 75 शहरों को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। भारत में अभी तक 430 लोगों इससे संक्रमित पाए गए हैं तो वहीं 8 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी कड़ी में अब गूगल ने अपने असिस्टेंट में एक फीचर जोड़ा है जिसकी जो यूजर्स को हाथ धोने का तरीका बता रहा है। इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लोगों 40 सेकेंड तक हाथ धोने की अपील की है।

Google Assistant को ऐसे करें इस्तेमाल

Google Assistant के इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में होम बटन को थोड़ी देर दबाकर गूगल असिस्टेंट को ऑन करना होगा। इसके बाद ' Hey Google Help Me Wash My Hands' बोलना होगा। इसके बाद गूगल असिस्टेंट आपसे कहेगा कि मैं एक म्यूजिक बजा रहा हूं, जिसके बजने तक आप अपने हाथ को धोते रहें, ये म्यूजिक 40 सेकेंड का है। इससे पहले गूगल ने एक वेबसाइट लॉन्च किया है, जिसका URL- https://www.google.com/covid19/ है। यहां आपको कोरोना वायरस से बचने के उपाय बताए जाते हैं। साथ ही दुनियाभर के आंकड़े भी मिलेंगे।

Google पेज पर अलर्ट बॉक्स ऐड

इसके अलावा गूगल के होमपेज पर एक स्पेशल अलर्ट बॉक्स ऐड किया गया है। इसपर 'DOTHEFIVE: Help Stop Coronavirus' लिखा है। यह बॉक्स गूगल सर्च बार के ठीक नीचे है। इसपर क्लिक करते ही 5 टिप्स दिखेंगे।