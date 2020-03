Coronavirus Outbreak: Paytm ने Medical Solution के लिए 5 करोड़ रुपये देने का किया ऐलान

नई दिल्ली: भारत में कोरोना वायरस के केस में इजाफा देखा जा रहा है। इस बीच Paytm ने सरकार को coronavirus से लड़ने के लिए 5 करोड़ रुपये की मदद देने का ऐलान किया है। इसकी जानकारी कंपनी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए दी है। Paytm ने अपने ट्वीट में लिखा है, हम सभी इनोवेटर्स को कोरोनावायरस से लड़ने के लिए साथ में आना होगा, हम 5 करोड़ रुपये की मदद क्लिनिकल वेंटिलेटर्स और अन्य क्रिटिकल मेडिकल इक्वीपमेंट की पूर्ति के लिए कर रहे हैं।

Calling all Innovators – Let's Fight #COVID_19 together!



We are committing ₹5 Cr to help companies building indigenous solutions to tackle potential shortage of clinical ventilators & other critical medical equipment.



➡️ https://t.co/ycEOnZ0oRJ@narendramodi @MoHFW_INDIA https://t.co/K25YLyT3nd