Google Banned Apps: तत्काल चेक करें अपना फोन और डिलीट करें ये खतरनाक Apps, वरना खाली हो जाएगा अकाउंट

Google Play Store समय-समय पर ऐसे मोबाइल ऐप्स की जांच करता रहता है, जो कि किसी भी तरह के गलत कार्यों में संलिप्त रहते हैं और चिन्हित होने पर तत्काल प्रभाव से इन्हें बैन किया जाता है। इसलिए यदि आप भी इन खतरनाक मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन्हें फौरन डिलीट करें।



यहां Google Play Store द्वारा प्रतिबंधित 10 ऐप्स की सूची दी गई है:



1. Speed Radar Camera

2. Al-Moazin Lite (Prayer times)

3. Wi-Fi Mouse (Remote Control PC)

4. QR & Barcode Scanner (Developed by AppSource Hub)

5. Qibla Compass - Ramadan 2022

6. Simple Weather & Clock Widget (Developed by Difer)

7. Handcent Next SMS- Text With MMS

8. Smart kit 360

9. Full Quran MP3-50 Languages & Translation Audio

10. Audiosdroid Audio Studio DAW