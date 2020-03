Coronavirus से बचने के लिए अब Google देगा टिप्स, बस यहां करना है एक क्लिक

नई दिल्ली: कोरोना वायरस का दुनियाबर में खौफ फैला हुआ है और इसकी को रोकने के लिए टेक दिग्गज गूगल ने अपने होमपेज को अपडेट कर दिया है, जहां कोरोना वायरस को फैलने से रोकने और सेफ रहने के लिए 5 टिप्स बताए जाएंगे। इस पांच टिप्स को गूगल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी साझा किया है।

इसके लिए गूगल ने अपने होमपेज पर एक स्पेशल अलर्ट बॉक्स ऐड किया है, जहां 'DOTHEFIVE: Help Stop Coronavirus' लिखा हुआ है। ये बॉक्स गूगल सर्च बार के ठीक नीचे की ओर दिया गया है। इसे क्लिक करते ही 5 टिप्स दिखाई देगा।

In case you missed it, here are 5 simple things the @MoHFW_INDIA and healthcare experts recommend that you do to stop the spread of #COVID19.



DO THE FIVE and spread the word. pic.twitter.com/QJd7g3PEp2