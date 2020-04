WhatsApp और मिस्ड कॉल करके पता करें CIBIL Score, जाने पूरा प्रोसेस

नई दिल्ली। Credit Card ग्राहक के लिए Cibil Score बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड या बैंक से लोन लेने में आपकी मदद करता है। जानकारी के लिए बता दें कि Cibil Score और Credit Score दोनों एक ही होता है। चलिए आज आपको Cibil Score पता लगाने का बेहद आसान तरीका बताते हैं जिससे की इसकी जानकारी आप अपने WhatsApp नंबर पर ही ( How to Check CIBIL Score on Whatsapp) पा सकते हैं।

WhatsApp पर कैसे पता करें Cibil Score

व्हाट्सऐप पर सिबिल स्कोर ( CIBIL Score on Whatsapp ) जानने के लिए सबसे पहले आपको 8287151151 नंबर पर मिस्ड कॉल करना है या फिर विशफिन (Wishfin) की वेबसाइट पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। मिस्ड कॉल करते ही Wishfin CIBIL Score की तरफ से आपके WhatsApp पर एक मैसेज आएगा, जिसमें आपका नाम, जन्मतिथि और जेंडर पूछा जाएगा। इसके बाद आपको पैन नंबर एंटर करना होगा।

1 साल तक मुफ्त में मिलेगा सिबिल स्कोर

इस पूरी प्रक्रिया के बाद आपसे घर का पता, शहर और राज्य की जानकारी मांगी जाएगी। इसके बाद पिन कोड एंटर करना है और आखिरी में Email id बतानी होगी। फिर टर्म एंड कंडीशन को लेकर एक मैसेज आएगा जिसमें आपको Yes लिखकर सेंड करना है, जिसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिसे WhatsApp में लिखकर भेजना होगा। इस पूरे प्रोसेस के बाद WhatsApp पर आपका सिबिल स्कोर मिल जाएगा। बता दें कि व्हाट्सऐप पर 1 साल तक मुफ्त में हर महीने अपना सिबिल स्कोर जान सकते हैं।