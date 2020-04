Whatsapp पर आपको किसने किया है Block,मिनटों में करें ऐसे पता

नई दिल्ली। दुनियाभर में पॉपुलर मैसेजिंग ऐप WhatsApp का इस्तेमाल सभी लोग करते हैं। ये ऐप सिर्फ चैटिंग के लिए ही नहीं वॉइस व वीडियो कॉलिंग के लिए भी लोगों के बीच काफी पॉपुलर है। कई बार ऐसा होता है कि आपके दोस्त गुस्से में आपको ब्लॉक (Block on Whatsapp)कर देते हैं और आपको पता नहीं चलता है। हालांकि बार-बार मैसेज भेजने पर जब वो डबल टिक नहीं होता है तो अंदाजा लग जाता है कि सामने वाले ने ब्लॉक किया है। चलिए आज आपको कुछ ऐसे आसान तरीके बताते हैं, जिसकी मदद से आप तुरंत जान जाएंगे कि किसने आपको ब्लॉक किया (How to Check Who Block Me on Whatsapp) है।

WhatsApp पर कैसे करें किसने किया ब्लॉक

अगर आपको पता करना है कि क्या आपके दोस्त ने आपको ब्लॉक किया है तो सबसे पहले उस व्यक्ति का लास्ट सीन आप देंखे अगर नहीं दिखाई देता है तो समझ जाइए कि उसने आपको ब्लॉक किया है। बता दें कि लास्ट सीन कई लोग अपने फोन में छुपा भी देते हैं तो ऐसे में इसपर ज्यादा यकीन न करें। इसके अलावा भी कई और रास्ते हैं जिससे पता लगाया जा सकता हैं।

Flipkart और Amazon पर नहीं खरीद सकेंगे Mobile और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स

इसके अलावा आप उस व्यक्ति की प्रोफाइल फोटो चेक करें कि क्या वो आपको दिखाई दे रही है। अगर नहीं तो समझ जाइए कि उसने आपको ब्लॉक किया है। हालांकि कुछ लोग फोटो को लगाना भी पसंद नहीं करते हैं तो आपको पता लगाने में दिक्कत आ सकती है। ऐसे में सबसे सही तरीका है कि आप उसे WhatsApp कॉल करें। अगर कॉल जाता है तो समझ जाइए की आपको ब्लॉक नहीं किया गया है और अगर कॉल नहीं जाती है तो समझ जाइए कि आपको आपके दोस्त ने ब्लॉक कर दिया है।