पुराने कपड़े फेंकने से पहले पढ़ें ये ख़बर, घर बैठे करें लाखों की कमाई

अगर आप अपने पुराने कपड़ों को पहनना नहीं चाहते हैं तो उसे फेंकने या किसी को देने से पहले ये ख़बर पढ़ें क्योंकि कई ऐसे ऑनलाइन साइट्स हैं जो पुराने कपड़े (sell your old clothes) बेचने पर आपको लाखों दे रहा है।

नई दिल्ली: लग्जरी लाइफ स्टाइल में लोग एक ही कपड़े को ज्यादा दिनों तक नहीं पहनना पसंद करते हैं। कपड़े पुराने होते ही लोग उसे फेंक देते हैं या किसी जरूरतमंद को दे देते हैं। इससे आपका नुकसान ही होता है, लेकिन हम आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप घर बैठे अपने पुराने कपड़ों (sell your old clothes) को बेचकर कमाई कर सकते हैं। कई ऐसी ऑनलाइन कंपनियां हैं, जो पुराने कपड़ों को बेचने पर (old clothes selling) मोटी कीमत देती हैं। इतना ही नहीं ये कंपनियां आपके पुराने कपड़े (Sell Used Clothes) आपके घर से खुद ही पिक करती हैं। इन साइट्स से आप न सिर्फ पुराने कपड़े (Sell Clothes Online) बेच सकते हैं बल्कि इनसे आप अच्छी कीमत में कपड़े या अन्य चीजें भी खरीद सकते हैं। ये कंपनियां आपके कपड़ें की क्वालिटी के आधार पर आपको भुगतान करेंगी।

कांफिडेंशियल काउचर नाम की एक साइट पर आप अपने पुराने कपड़ों को घर बैठे बेचकर (sell your old clothes) मोटी कमाई कर सकते हैं। इसके अलावा इस साइट पर आप पुराने पर्स, बैग और अन्य चीजों को भी बेच सकते हैं। अपने पुराने चीजों को बेचने के लिए आपको बस साइट पर दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा। इसके बाद आप पुराने कपड़े से लेकर जिस भी चीज को बेचना चाहते हैं उसकी तस्वीरें इस साइट को भेजनी होगी। इसके बाद कंपनी आपके चीजों की स्थिति को देखते हुए एक प्राइज ऑफर करती है। अगर आपको कंपनी की तरफ दिए गया प्राइस ऑफर पसंंद आता है तो कंपनी खुद आपके पुराने चीजों को घर से पिकअप करेगी।

यह भी पढ़ें- 23 जनवरी को Samsung Galaxy S10 Lite भारत में होगा लॉन्च, जानिए कीमत

इसके अलावा आप इनवोग्ड नाम की साइट पर भी अपने पुराने कपड़े को बेच सकते हैं। साथ ही यहां से आप अपने पसंदीदा स्टार्स के यूज किए गए कपड़े भी खरीद सकते हैं। इन ऑनलाइन साइट पर भी आपको अपने पुराने कपड़ों की तस्वीर को भेजना होता है। इसके बाद कंपनी आपसे संपर्क करती है और आपके कपड़ों के लिए प्राइज प्रपोज करती है। सेलेब्रिटीज के कपड़े अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको बता दें यहां समय-समय पर डिस्काउंट ऑफर भी चलते रहते हैं।