How to Link PAN With Aadhaar: 30 जून तक 1000 रुपए जुर्माना भरकर लिंक कर लें, नहीं तो देने पड़ेंगे 10,000 !

How to Link PAN With Aadhaar: 30 जून तक 1000 रुपए जुर्माना भरकर लिंक कर लें, नहीं तो देने पड़ेंगे 10,000 !

जयपुरPublished: Jun 29, 2023 07:26:05 pm Submitted by: santosh Trivedi

How to Link PAN With Aadhaar: अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो जल्द करा लें । 1000 रुपए जुर्माना देकर आधार कार्ड को पैन से लिंक करवाने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 है।