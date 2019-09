WhatsApp स्टेटस को अब Facebook स्टोरीज पर कर सकते हैं शेयर

नई दिल्ली: सोशल मीडिया ऐप व्हाट्सऐप और फेसबुक एक बार फिर चर्चा में अपने फीचर को लेकर बना हुआ है। Whatsapp ऐंड्रॉयड यूजर्स को एक नया फीचर पेश किया गया है। इस फीचर के जरिए ऐंड्रॉयड Whatsapp ऐप यूजर्स अपने व्हाट्सऐप स्टेटस को सीधे फेसबुक स्टोरी पर शेयर कर सकते हैं।

अगर अभी तक ऐंड्रॉयड यूजर्स को Whatsapp पर ये नया फीचर नहीं मिला है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस फीचर को यूज करने के लिए सबसे पहले अपने प्ले स्टोर पर जाएं और Whatsapp लेटेस्ट वर्जन पर जाकर उसे अपडेट करें। ऐसे करते ही आपके स्टेटस पर ये नया फीचर दिखने लगेगा। कुछ Whatsapp यूजर्स को ये फीचर मिलना शुरू भी हो गया है।

ऐसे करें व्हाट्सऐप स्टेटस को फेसबुक स्टोरीज पर शेयर

इसके लिए सबसे पहले व्हाट्सऐप ऐप को ओपन करें और फिर My Status के सेक्शन में जाएं। इसके बाद अपने स्टेटस को लगाएं। स्टेटस लगते ही नीचे की ओर 'Share on Facebook' का ऑप्शन दिखना शुरू हो जाएगा। अगर अपने Whatsapp Status को शेयर करना चाहते हैं तो 'Share Now' पर टैप करके उसे शेयर कर सकते हैं।

इतना ही नहीं इस फेसबुक स्टोरी की प्रिवेसी सेटिंग्स को सीधे Whatsapp से बदल सकते हैं। आप पब्लिक, फ्रेंड्स ऐंड कनेक्शंस, फ्रेंड्स या कस्टम प्रिवेसी स्टोरी के लिए चुन सकते हैं। Whatsapp Status फेसबुक पर शेयर किए जाने के 24 घंटे बाद तक वहां रहेगा। बता दें कि अगर आप Whatsapp स्टेटस को 24 घंटे के अंदर डिलीट करते और ये सोच रहे हैं कि Facebook से भी डिलीट हो जाएगा तो ऐसा नहीं है। क्योंकि फेसबुक स्टोरी 24 घंटे के बाद ही अपने आप डिलीट होगा।