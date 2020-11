Chinese Apps पर फिर डिजिटल स्ट्राइक, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बने 43 एप्स किए बैन, यहां देखें पूरी लिस्ट

भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बड़ा कदम उठाते हुए 43 चीनी मोबाइल एप्स (Chinese Mobile Apps) को बैन कर दिया है। इन एप्स पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए (Section 69A of the Information Technology Act) के तहत बैन लगाया गया है। बैन की गईं इन चीनी मोबाइल एप्स में चीन की दिग्गज IT कंपनी अलीबाबा ग्रुप के प्रमुख एप्स अली सप्लायर मोबाइल एप (AliSuppliers Mobile App), अलीबाबा वर्कबेंच (Alibaba Workbench), अलीएक्सप्रेस (AliExpress) और अलीपे कैशियर (Alipay Cashier) शामिल हैं।

भारत की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिए खतरा

सरकार को इन एप्स के खिलाफ कई शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद इन्हें बैन करने का फैसला लिया गया। बताया जा रहा है कि ये एप्स ऐसी गतिविधियों में संलग्न पाए गए थे, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। ऐसे में गृह मंत्रालय और साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से प्राप्त व्यापक रिपोर्टों के आधार पर सरकार ने इनको बैन करने का फैसला लिया।

इस वर्ष 267 एप्स पर लगाया बैन

बता दें कि भारत सरकार ने 29 जून, 2020 को 59 एप्स पर प्रतिबंध लगाया था। उसके बाद सितंबर में 47 और 118 मोबाइल एप्स पर दूसरी डिजिटल स्ट्राइक की गई। अब फिर से 43 चीनी मोबाइल एप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे में अब तक सरकार कुल 267 एप्स पर प्रतिबंध लगा चुकी है। हालांकि इनमें से पबजी मोबाइल की भारत में फिर से वापसी हो रही है।

सरकार ने इन 43 एप्स पर लगाया बैन

भारत सरकार ने जिन 43 चीनी मोबाइल एप्स पर बैन लगाया है, उनकी लिस्ट इस प्रकार है।

1. अली सप्लायर मोबाइल ऐप

2. अलीबाबा वर्कबेंच

3. अली एक्स्प्रेस-स्मार्ट शॉपिंग, बेटर लिविंग

4. अली पेय कैशियर

5. लालामूव इंडिया- डिलीवरी ऐप

6. ड्राइव विद लालामूव इंडिया

7. स्नेक वीडियो

8. कैम कार्ड- बिजने कार्ड रिडर

9. कैम कार्ड- BCR (वेस्टर्न)

10. सोल

11. चाइनीज सोशल- डेटिंग ऐप

12. डेट इन एशिया

13. वि डेड- डेटिंग ऐप

14. फ्री डेटिंग ऐप

15. एडोर ऐप

16. ट्रूली चाइनीज- डेटिंग ऐप

17. ट्रूली एशियप- डेटिंग ऐप

18. चाइना लव

19. डेट माइ ऐज

20. एशियन डेट

21. फ्लर्ट विश

22. गायज ओनली डेटिंग

23. ट्यूबिट- लाइव स्ट्रीम

24. वि वर्क चाइना

25. फस्ट लव लाइव

26. रिला

27. कैशियर वॉलेट

28. मैंगो टीवी

29. एमजीटीवी

30. विटीवी- टीवी वर्जन

31. विटीवी- सीडीरामा

32. विटिवी लाइट

33. डिंग टॉक

34. आइडेंटिटी वी

35. आइसोलेंड 2

36. बॉक्स स्टार

37. हीरोज इवोलवड

38. हैप्पी फिश

39. जैलीपॉप मैच

40. टाओबा लाइव

41. मंचकिन मैच

42. कॉन्क्विस्टा ऑनलाइन II

43. लकी लाइव