PM Modi ने स्पीच में इम्युनिटी बढ़ाने के लिए Ayush मंत्रालय का किया था जिक्र, अब वेबसाइट डाउन

नई दिल्ली। देश में कोरोनावायरस के संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके चलते पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कोरोनावायरस से बचने के लिए इम्युनिटी बढ़ाने के लिए कहा और इसके लिए Ayush मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर टिप्स लेने की सलाह दी। इसके थोड़ी ही देर बाद आयुष मंत्रालय की वेबसाइट डाउन हो गई, जो अभी तक है।

अगर आप भी पीएम मोदी की स्पीच के बाद आयुष मंत्रालय की वेबसाइट को सर्च करने का सोच रहे हैं तो थोड़ी देर रुक जाइए, क्योंकि वेबसाइट का URL (ayush.gov.in) सर्च करने पर 'This site can't be reached' लिखा आ रहा है। इसके साथ ही मोबाइल पर भी आयुष मंत्रालय की वेबसाइट डाउन है।

बता दें कि इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों से अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप ( Arogya Setu App ) भी डाउनलोड करने की भी अपील की। Arogya Setu App को अब तक करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है, लेकिन सरकार का लक्ष्य है कि ये हर भारतीय के स्मार्टफोन में डाउनलोड हो, जिससे की कोरोनावायरस के संपर्क में जाने से उन्हें रोका जा सके। इससे पहले ऐप डेवलपर्स ने भी अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि ये ऐप तभी सटीक जानकारी देगा, जब इसे 50 फीसदी लोग डाउनलोड करेंगे।