अब बिना वीडियो के भी Netflix पर पूरी करें मनपसंद वेब सिरीज

नई दिल्ली। नेटफ्लिक्स ( Netflix ) वीडियो स्ट्रीमिंग बाजार में वास्तव में इससे दूर हटकर एक कदम आगे ले जा रहा है। कंपनी ने अब अपने मोबाइल ऐप यूजर्स के लिए केवल-ऑडियो मोड जारी करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब यह है कि यूजर बिना वीडियो स्ट्रीम देखे चलते-फिरते वक्त पूरी वेब सिरीज को सुन सकता है। एंड्रॉयड पुलिस की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, यह एंड्रॉयड ऐप पर सर्वर-साइड अपडेट के रूप में आ रहा है। इसका मतलब है कि आपको इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए वास्तव में कुछ भी करने या ऐप को अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है।

हालांकि, इस फीचर को किसी हैरानी के रूप में नहीं लेना चाहिए क्योंकि अक्टूबर में इसके बारे में आंशिक जानकारी एक्सडीए डेवलपर्स वेबसाइट द्वारा एपीकेटी टियरडाउन में दिखा दी गई थी। नए फीचर के साथ आपको विशेष रूप से वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी और ठीक इसके साथ ही आप मोबाइल डेटा भी बचा सकते हैं।

