Google Map से जानें दिल्ली में किन जगहों पर मिल रहा खाना, सरकार ने शेयर की लोकेशन

नई दिल्ली: देशभर में coronavirus के चलते लॉकडाउन कर दिया गया है। इस बीच कई बड़े शहरों में रोजगार करने वाले मजदूर अपने घर के लिए निकल पड़े हैं ताकि उन्हें खाने और रहने परेशान न होना पड़े। ऐसे में दिल्ली सरकार ने मजदूरों के मदद के लिए जगह-जगह खाने की व्यवस्था कराई है ताकि कोई भूखा न रहे। इतना ही नहीं उन सभी जगहों की लोकेशन Google Map पर शेयर की है जहां लोगों को खाना मिल रहा है। इसकी जानकारी AAP पार्टी ने अपने अधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट जारी करके दी है।

यहां क्लिक करके जानें कहां मिल रहा खाना

आम आदमी पार्टी ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि गूगल मैप में दिखाएं जा रहे सभी जगहों पर दोपहर 12 से 3 बजे तक लंच मिलेगा और शाम 6 से 9 बजे तक डिनर मिलेगा। साथ ही ट्वीट में लिखा है कि दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान जो लोग खाना नहीं खरीद सकते उनकी मदद करें। ये दिल्ली सरकार द्वारा चलाएं गए #HungerReliefCentres का नक्शा है। यहां क्लिक करके जानें कहां-कहां मिल रहा है खाना।

Help anyone who is hungry and cannot buy food. Delhi Govt is providing free food to all the needy people.



Share widely and help us in fighting hunger.



Updated map with 500+ #DelhiHungerReliefCentreshttps://t.co/2OKT49DSRV



Lunch : 12-3 PM everyday

Dinner: 6-9 PM everyday