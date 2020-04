Reliance JioMart: Whatsapp से करें घर का सामान ऑर्डर, जानें कैसे करेंगे इस्तेमाल

नई दिल्ली: Reliance JioMart से ग्रोसरी ( Grocery) ऑर्डर करने के लिए दुनियाभर में पॉपुलर मैसेजिंग ऐप WhatsApp का सहारा ले सकते हैं। इसके लिए जियो की तरफ व्हाट्सऐप नंबर भी ( Reliance JioMart Whatsapp Number) जारी किया गया है जिसके जरिए आप घर का सामान ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए विस्तार से बताते हैं कि आखिस कैसे JioMart से WhatsApp के जरिए ग्रोसरी ऑर्डर करेंगे।

How to Use JioMart

रिलायंस जियो की तरह से अभी तक JioMart से ऑर्डर करने के लिए कोई ऐप या वेबसाइट नहीं लॉन्च किया गया है। इस लिए कंपनी ने अपने पार्टनर फेसबुक के मैसेजिंग ऐप WhatsApp का सहारा लिया है और ग्राहकों के लिए एक व्हाट्सऐप नंबर +91 88500 08000 जारी किया है। ताकि ग्राहक इस नंबर का इस्तेमाल करके घर का सामान ऑर्डर कर सकते हैं।

इसके इस्तेमाल के लिए सबसे पहले इस नंबर को अपने कॉन्टैक्ट नंबर में सेव करें और फिर इसपर Hi लिखकर मैसेज भेजें। इसके बाद कंपनी की तरफ से ग्रोसरी ऑर्डर करने के लिए एक लिंक भेजा जाएगा, जिसे ओपन करने पर आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जिसपर आपको अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर समेत अन्य डिटेल्स देना होगा। इसके बाद नीचे दिए Proceed बटन पर क्लिक करके आप जो सामान खरीदना चाहते हैं उन्हें सिलेक्ट करें ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं।

इन जगहों पर उपलब्ध है JioMart

Reliance Jio Mart फिलहाल ठाणे, नवी मुंबई और कल्याण क्षेत्र के लिए जारी किया गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही अन्य राज्यों में भी इसकी सेवा शुरू की जाएगी। फिलहाल जियो मार्ट पर आटा, सूजी, बेसन समेत रोज की जरूरत का ही सामान मिलेगा। जैसे ही ऑर्डर करेंगे आपको कंपनी की ओर से एक और मैसेज भेजा जाएगा जिसमें लिखा होगा Thank you for placing your order।

JioMart से सामान ऑर्डर करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

बता दें कि कंपनी की ओर से भेजे JioMart के लिंक को फोन और कंप्यूटर दोनों पर इस्तेंमाल कर सकते हैं। इसके जरिए हर दिन 5 बजे तक सामान ऑर्डर कर सकते हैं और इसके 48 घंटे के अंदर समान आपको उपलब्ध हो जाएगा। इसके बाद आपको ऑर्डर पिक करने के लिए जियो मार्ट स्टोर की डिटेल्स मिल जाएगी। ध्यान रहें कि WhatsApp पर JioMart की तरफ से आया लिंक केवल 30 मिनट तक ही काम करेगा।