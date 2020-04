Lockdown: YouTube का यूजर्स को खास तोहफा, मुफ्त में देखें Premium कंटेंट

नई दिल्ली: देशभर में लॉकडाउन के बीच YouTube ने अपने यूजर्स को एक खास तोहफा दिया है। इसके तह अब यूजर अपने YouTube के ऑरिजनल शो को बिना Premium सब्सक्रिप्शन रीचार्ज कराएं फ्री में देख सकते हैं। इससे पहले इन्हें देखने के लिए YouTube Premium का सब्सक्रिप्शन लेना जरूरी था। फिलहाल कंपनी की ओर से इस बात की जानकारी नहीं दी गयी है कि ये फ्री एक्सेस यूजर्स के लिए कब तक चालू रहेगा।

YouTube Originals List

इसमें एस्केप द नाइट, मैटपैट गेम लैब, स्टेप अप: हाई वाटर, इम्पल्स, शेरवूड, साइडस्वाइप्ड , द साइडमैन शो, फोरसम, मी एंड माई ग्रैंडपा, एफ2 फाइंडिंग फुटबॉल, ओवर थिंकिंग विथ कैट एंड जून और द फेक शो जैसे शो शामिल हैं। इसके अलावा जानकारी मिली है कि YouTube किड्स और फैमिली ऑरिजनल शो को भी ओपन करने वाला है। इसमें We Are Savvy, Fruit Ninja Frenzy Force और Kings of Atlantis शामिल हैं।

Youtube Premium Plan Price

भारत में YouTube Music की बात करें तो स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन के लिए हर महीने 99 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन स्टूडेंट प्लान सिर्फ 59 रुपए का रीचार्ज कराना होगा। वहीं Youtube Premium स्टूडेंट प्लान के लिए 79 रुपए का रीचार्ज कराना होगा और स्टैंडर्ड प्लान के लिए 129 रुपए खर्च करने होंगे।