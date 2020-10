iPhone 12 का बॉक्स पिछले मॉडल्स से है काफी छोटा, Apple ने कर दिया है कमाल का खेल

नई दिल्ली। इस महीने 13 अक्टूबर को दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने iPhone की लेटेस्ट सीरीज को दुनिया के सामने लॉन्च किया। कंपनी ने इस सीरीज के तहत iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro और iPhone 12 Max पेश किए हैं। लॉन्चिंग के साथ ही इन स्मार्टफोनों की तमाम खूबियों के अलावा इसके बॉक्स ( apple iphone 12 box size ) को लेकर भी जमकर बहस शुरू हो गई और इसकी वजह iPhones की पिछली सीरीज की तुलना में इसका काफी छोटा होना है। आइए जानते हैं कि कंपनी द्वारा इसके पैकेजिंग बॉक्स का आकार छोटा किए जाने के पीछे क्या खेल है।

Apple iPhone की कीमत क्यों होती है इतनी महंगी? सामने आए वो 7 कारण जिन्हें जानना है बहुत जरूरी

सबसे पहले तो बता दें कि सभी लेटेस्ट iPhone 12 मॉडल Apple की A14 बायोनिक चिप द्वारा संचालित हैं और सभी Apple के सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले के साथ आते हैं। इसके अतिरिक्त नए iPhones में MagSafe का विकल्प मिलता है जो फोन को वायरलेस तरीके से चार्ज करने के लिए फोन के पीछे लग जाता है।

हालांकि iPhone 12 और iPhone 12 Mini के नए छोटे और पतले बक्से में कुछ गायब है। दोनों आईफ़ोन में न तो पावर एडॉप्टर है और न ही ईयरपॉड्स। यानी देसी भाषा में कहें तो कंपनी ने इनका आकार छोटा करने के लिए इनके बॉक्स में ना तो फोन चार्जर दिया है और ना ही ईयरफोन।

Apple ने इसके पीछे की वजह बताते हुए आधिकारिक रूप से कहा, "हमारे पर्यावरणीय लक्ष्यों तक पहुंचने के प्रयासों के तहत, iPhone 12 और iPhone 12 mini में पावर एडॉप्टर या EarPods शामिल नहीं हैं। कृपया अपने वर्तमान Apple पावर एडॉप्टर और हेडफ़ोन का इस्तेमाल करें या इन चीजों को अलग से खरीद लें।"

iPhone 12 के साथ चार्जर ना देने पर कपंनी का उड़ा है मजाक, Xiaomi ने कही ये बात

कंपनी की वेबसाइट पर "लाइटर ऑन द प्लैनेट" यानी पृथ्वी के लिए हल्का के शीर्षक के अंतर्गत बताया गया है, "टिकाऊ, ऊर्जा-कुशल उपकरणों ने एक डिजाइन क्रांति शुरू की है। कम कार्बन सामग्री और प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करना दुनिया के प्रत्येक ऐप्पल उत्पाद के फुटप्रिंट (कार्बन उत्सर्जन) को कम करने में अगला कदम है।"

ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर बॉक्स में क्या दिया गया है? तो इसका बेहद आसान जवाब है कि नए बॉक्स के भीतर आपको एक iPhone मिलेगा और एक USB-C लाइटनिंग केबल... बस। और कुछ नहीं।

An interesting part about this move is that since the cable is now USB-C to lightning, people might realize they don't actually have a way to plug it into the wall since they might have the older, larger USB-A power adapters https://t.co/1YJDTQ2Adx