Micromax In 2b: दुनिया का पहला हैंग ना होने वाला स्मार्टफोन लॉन्च!

नई दिल्ली। भारतीय कंपनी माइक्रोमैक्स (Micromax) भारत में कम बजट में टच स्क्रीन वाले फोन लाने के लिए जानी जाती है। हाल ही में माइक्रोमैक्स ने अपना नया स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च किया। इस स्मार्टफोन का नाम Micromax In 2b है। यह स्मार्टफोन Micromax In 1b के बाद In सीरीज़ का लेटेस्ट स्मार्टफोन है। कम बजट में अधिक फीचर्स होने की वजह से लोगों में इस फोन के लिए उत्साह बना हुआ है।

Micromax In 2b के फीचर्स

No Hang Phone

माइक्रोमैक्स कंपनी ने बताया है कि इस नए स्मार्टफोन का सबसे बड़ा फीचर है इसका हैंग नहीं होना। फोन हैंग होने पर यूज़र्स को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में Micromax In 2b के 'No Hang Phone' होने से इसके यूज़र्स को इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

आइए एक नज़र डालते हैं इस स्मार्टफोन के अन्य फीचर्स पर।

कीमत

Micromax In 2b के 4 जीबी रैम और 64 जीबी मेमोरी वाले मॉडल की कीमत 7,999 रुपये और 6 जीबी रैम और 64 जीबी मेमोरी वाले मॉडल की कीमत 8,999 रुपये है।

कहां से खरीदे

Micromax In 2b को माइक्रोमैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट और फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकता है। इस स्मार्टफोन की पहली सेल 6 अगस्त को शुरू होगी।

