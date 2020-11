मेड इन इंडिया स्मार्टफोन का जलवा: पहली सेल में कुछ मिनटों में ही बिक गए सारे Micromax In Note 1 फोन

माइक्रोमैक्स (Micromax) के मेड इन इंडिया स्मार्टफोन Micromax In 1B और Micromax In Note 1 लॉन्च से पहले ही चर्चा में आ गए थे। चीनी स्मार्टफोन कंपनियों को टक्कर देने के लिए माइक्रोमैक्स ने इन दो स्मार्टफोन्स के साथ दमदार वापसी की। ये दोनों स्मार्टफोन यूजर्स में इतने पॉपुलर हैं कि लॉन्च के बाद जब इस फोन की बुकिंग शुरू हुई तो महज 2 घंटे में बुकिंग फुल हो गई। इसके बाद 24 नवंबर को Micromax In Note 1 की पहली फ्लैश सेल का आयोजन किया गया। लोग इस स्मार्टफोन को खरीदने का इंतजार ही कर रहे थे। सेल शरू होते ही Micromax In Note 1 कुछ ही देर में आउट ऑफ स्टॉक हो गया।

सेल शुरू होते ही बिक गए सारे फोन

24 नवंबर को Micromax In Note 1 की पहली सेल थी। कुछ ही देर में इस स्मार्टफोन की सभी यूनिट्स बिक गई। इसके बाद माइक्रोमैक्स ने एक ट्वीट के जरिए यूजर्स को इस प्यार के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही कंपनी ने बताया कि अब इस स्मार्टफोन की अगली सेल 1 दिसंबर 2020 को ई—कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर होगी।

Micromax In Note 1 की कीमत

Micromax In Note 1 की कीमत की बात करें तो यह बजट रेंज का स्मार्टफोन है। इसके 4 जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 10,999 रुपए है। वहीं 128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट को 12,499 रुपए में खरीद सकते हैं।

फीचर्स

Micromax IN Note 1 के फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में 6.7 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले दी गई है। इसका सेल्फी कैमरा 'पंचहोल' डिस्प्ले डिजाइन में दिया गया है। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें मीडियाटेक हीलियोG85 प्रोसेसर दिया गया है। माइक्रोमैक्स का यह स्मार्टफोन दो वेरिएंट 4GB रैम और 64/128 जीबी स्टोरेज में उपलब्ध है।

कैमरा

Micromax In Note 1 में चार रियर कैमरे दिए गए हैं, जिनमें मुख्य लेंस 48 मेगापिक्सल का है। इसके अलावा 5 मेगापिक्सल का वाइड एंगल, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेफ्थ सेंसर भी दिया गया है। वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए इसके फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा लगा है। फोन को पॉवर देने के लिए इसमें 5,000एमएएच की बैटरी दी गई है। कनेक्टिविटी फीचर्स की बात करें तो इसमें वाई-फाई, टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट और 3.5एमएम का हेडफोन जैक जैसे फीचर्स हैं।