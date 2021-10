Redmi Note 10 Lite: Xiaomi ने भारत में लॉन्च किया नया स्मार्टफोन, जानिए फीचर्स और कीमत

नई दिल्ली। चाइनीज़ स्मार्टफोन कंपनी शाओमी (Xiaomi) वर्तमान में दुनिया का नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड है। दुनियाभर में शाओमी स्मार्टफोन्स के कई यूज़र्स हैं। इन्हीं में से भारत शाओमी के लिए बड़ा मार्केट है। ऐसे में शाओमी समय-समय पर भारतीय मार्केट में अपने नए स्मार्टफोन्स लॉन्च करता रहता है। अब शाओमी ने भारत में एक नया स्मार्टफोन Redmi Note 10 Lite लॉन्च किया है। इस नए स्मार्टफोन के लॉन्च से देशभर में स्मार्टफोन लवर्स के लिए अब एक और ऑप्शन उपलब्ध हो गया है।

Redmi India ने Redmi Note 10 Lite के बारे में ट्वीट करके जानकारी दी।

It's official! #RedmiNote10Lite is entering the arena this festive season on 3rd October!🤩



A smartphone which will make other phones go:

"Should we bow?"



Get the #PerformanceMaster @ just ₹13,999!

