Samsung Galaxy M52 5G: सैमसंग ने आज भारत में लॉन्च किया नया 5G स्मार्टफोन, जानिए फीचर्स और कीमत

नई दिल्ली। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों में से एक सैमसंग (Samsung) दुनियाभर में स्मार्टफोन के मामले में सबसे लोकप्रिय ब्रांड्स में से एक है। सैमसंग समय-समय पर नई टेक्नोलॉजी के साथ नए स्मार्टफोन्स लॉन्च करता रहता है। सैमसंग ने आज 28 सितंबर को अपना नया स्मार्टफोन Samsung Galaxy M52 5G भारत में लॉन्च कर दिया है। देशभर के स्मार्टफोन लवर्स इसका इंतज़ार कर रहे थे और आज उनका यह इंतज़ार खत्म हुआ। इस 5G स्मार्टफोन के लिए लोगों में ज़बरदस्त उत्साह बना हुआ है। यह नया स्मार्टफोन सैमसंग की M सीरीज़ का लेटेस्ट स्मार्टफोन है।

Samsung India ने ट्वीट करके Galaxy M52 5G के लॉन्च की जानकारी दी।

Folks, the #GalaxyM52 5G is here to rule with a monster 6nm Snapdragon 778G processor and FHD+ sAMOLED+ 120Hz display. Get ready to buy this #LeanestMeanestMonsterEver that does it all for you. pic.twitter.com/L5eYSM04WQ