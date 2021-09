Samsung Galaxy A52s 5G: सैमसंग ने आज भारत में लॉन्च किया नया स्मार्टफोन, जानिए फीचर्स और कीमत

नई दिल्ली। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों में से एक सैमसंग (Samsung) दुनियाभर में स्मार्टफोन के मामले में सबसे लोकप्रिय ब्रांड्स में से एक है। सैमसंग समय-समय पर नई टेक्नोलॉजी के साथ नए स्मार्टफोन्स लॉन्च करता रहता है। सैमसंग ने आज 1 सितंबर को अपना नया स्मार्टफोन Samsung Galaxy A52s 5G दोपहर 12 बजे एक ऑनलाइन लॉन्चिंग इवेंट के ज़रिए भारत में लॉन्च कर दिया है। देशभर के स्मार्टफोन लवर्स इसका इंतज़ार कर रहे थे और आज उनका यह इंतज़ार खत्म हुआ। इस 5G स्मार्टफोन के लिए लोगों में ज़बरदस्त उत्साह बना हुआ है।

Samsung India ने ट्वीट करके Galaxy A52s 5G के लाइव लॉन्च की जानकारी दी।

Experience the all new Awesome LIVE. Meet the super-fast, super-smooth and future ready #GalaxyA52s5G today at 12PM.

Get ready. T&C apply. #BeFutureReady #Samsung https://t.co/m91OBzrjxc