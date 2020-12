OnePlus ने उड़ाया Apple का मजाक तो Xiaomi ने ऐसे दिया करारा जवाब

आजकल स्मार्टफोन निर्माता कंपनियां एक-दूसरे का मजाक बनाने में लगी हैं। सोषल मीडिया या बिलबोर्ड पर ये कंपनियां एक दूसरे पर फब्तियां कस रही हैं। हाल में ही चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी वनप्लस ने आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल का मजाक उड़ाया। इस पर एप्पल ने तो कोई जवाब नहीं दिया लेकिन स्मार्टफोन कंपनी शाओमी ने वनप्लस को जवाब देते हुए उसका मजाक बनाया। दरअसल, शाओमी ने वनप्लस के महंगे फोन्स को लेकर उसका मजाक उड़ाया है। बता दें कि वनप्लस ने एप्पल का मजाक बनाते हुए लिखा था कि In a world of apples, stand out with a OnePlus

वनप्लस की इस टिप्पणी पर अमेरिकी कंपनी एप्पल ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन शाओमी ने वनप्लस की टिप्पणी का उसी की भाषा में जवाब दिया है। उसकी ट्विटर थ्रेड में शाओमी ने लिखा But why settle for less when you can have more. New Year. 108MP resolution (कम के लिए सेटल क्यों होना, जबकि आपके पास ज्यादा है। नया साल, 108MP रिजोल्यूशन)

शाओमी ने उडाया वनप्लस का मजाक

बता दे कि एप्पल कंपनी का मजाक बनाते हुए वनप्लस ने एक तस्वीर साझा की थी। इस तस्वीर में बहुत सारे सेब के बीच वनप्लस 8टी रखा हुआ था। एप्पल ने तो इसका जवाब नहीं दिया लेकिन शाओमी ने हाल में लॉन्च एमआई 10टी प्रो स्मार्टफोन की एक तस्वीर साझा की है, जो 108 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ आता है। तस्वीर के साथ शाओमी ने Settle For Better हैशटैग का इस्तेमाल किया है। बता दें कि वनप्लस Settle For Betterहैशटैग से अपने स्मार्टफोन को प्रमोट करती है।

एमआई 10टी प्रो के फीचर्स

बात करें एमआई 10 टी प्रो के फीचर्स तो इसमें 6.67 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले दी गई है। वहीं प्रोटेक्षन के लिए इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 दिया गया ह। इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोेसेसर लगा है। कैमरा सेटअप की बात करें तो इसके रियर पैनल पर ट्रिपल कैमरा सेटअप लगा है। इसमें प्राइमरी सेंसर 108 मेगापिक्सल का है। इसके अलावा फोन में 13 एमपी का अल्ट्रा वॉइंड लेंस और 5 एमपी का मैक्रो लेंस दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का कैमरा लगा है। फोन को पॉवर देने के लिए इसमें 5,000 एमएएच की बैटरी दी गई है जो 33 वॉट की चार्जिंग के साथ आती है।