ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पड़ी भारी, मुरादाबाद में 50 बाइक चालकों पर कार्रवाई, लाइसेंस और पंजीकरण निलंबित

Moradabad News: चालान का भुगतान न करने वाले 50 बाइक चालकों के लाइसेंस और उनके वाहनों के पंजीकरण निलंबित कर दिए गए हैं। संभागीय परिवहन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, इन सभी लाइसेंस धारकों पर 10-10 चालान बकाया थे।

मुरादाबाद•Mar 22, 2025 / 08:09 am• Mohd Danish

Action taken against 50 bike riders in Moradabad: यदि आपने अपने दोपहिया या चार पहिया वाहन का कोई लंबित चालान भुगतान नहीं किया है, तो सावधान हो जाएं। शुक्रवार को संभागीय परिवहन शाखा के ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट (डीटीआई) में संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) हरिओम ने जानकारी दी कि एसपी ट्रैफिक की रिपोर्ट के आधार पर 50 बाइक सवारों के लाइसेंस और वाहन पंजीकरण निलंबित कर दिए गए हैं।