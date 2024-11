UP By Election: कुंदरकी उपचुनाव में IPS इल्मा अफरोज बनीं नया मुद्दा, बीजेपी ने कांग्रेस से पूछे कड़े सवाल

UP By Election: यूपी के कुंदरकी उपचुनाव (UP By Election) में हिमाचल प्रदेश कैडर की 2017 बैच की IPS अधिकारी इल्मा अफरोज की भी एंट्री हो गई है।

मुरादाबाद•Nov 15, 2024 / 01:12 pm• Mohd Danish

UP By Election News: हिमाचल प्रदेश के बद्दी की एसपी इल्मा (IPS Ilma Afroz) अफरोज हिमाचल के दून विधान सभा के दबंग कांग्रेस विधायक के विरोध के चलते रातों-रात अपना सरकारी बंग्ला ख़ाली कर लंबी छुट्टी पर अपने घर मुरादाबाद के कुंदरकी (UP By Election) आ गयी हैं। सूत्रों के मुताबिक एसपी इल्मा अफरोज (IPS Ilma Afroz) ने 04 अगस्त को जब कांग्रेस विधायक राम कुमार चौधरी की पत्नी कुलदीप कौर उर्फ निधि के खनन के डंपर और पोलेन मशीन को पुलिस ने पकड़ा और 75 हजार का जुर्माना लगाया तो विधायक की पत्नी ने एसपी (IPS Ilma Afroz) को राजनीतिक दबाव में लेने की कोशिश की और जब पुलिस ने उनके डंपर को नहीं छोड़ा।

तो विधायक ने विधानसभा से विशेष अधिकार हनन का नोटिस एसपी इल्मा अफरोज (IPS Ilma Afroz) को भिजवाते हुए आरोप लगाया कि सपा कांग्रेस विधायक की जासूसी कर रही है। इसके बाद से एसपी और कांग्रेस विधायक के बीच ठन गई और नौबत यहां तक आ गई कि एसपी इल्मा अफरोज (IPS Ilma Afroz) को रातों-रात अपना सरकारी बंगला खाली कर बद्दी से लंबी छूटी पर अपने घर मुरादाबाद के कुंदरकी (UP By Election) आना पड़ गया। इस पर अब यूपी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे अध्यक्ष कुंवर बासित अली कांग्रेस को घेर रहे हैं कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार अपनी एसपी को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। कांग्रेस के दबंग विधायक की गुंडई के डर से आईपीएस इल्मा अफरोज (IPS Ilma Afroz) को अपने घर यूपी आना पड़ गया। कांग्रेस की सरकार में ईमानदार मुस्लिम महिला अधिकारी को नौकरी नहीं करने दी जा रही है।