कड़ाके की ठंड ने छीनी चार साल के मासूम की सांसें, इलाज के दौरान मौत, प्रशासन हरकत में

Child Death in Moradabad: मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां कड़ाके की ठंड ने एक चार साल के मासूम की जान ले ली। मोहल्ला नूरुल्ला निवासी लईक अंसारी के बेटे अबु बकर की ठंड लगने के बाद तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है।