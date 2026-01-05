कड़ाके की ठंड ने छीनी चार साल के मासूम की सांसें, इलाज के दौरान मौत, प्रशासन हरकत में

कड़ाके की ठंड ने छीनी चार साल के मासूम की सांसें | Image Source - Pexels
Child Death in Moradabad: मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां कड़ाके की ठंड ने एक चार साल के मासूम की जान ले ली। मोहल्ला नूरुल्ला निवासी लईक अंसारी के बेटे अबु बकर की ठंड लगने के बाद तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है।
परिजनों के अनुसार, करीब दस दिन पहले अबु बकर को ठंड लगने के कारण तेज बुखार हो गया था। शुरुआत में उसे स्थानीय चिकित्सक के पास दिखाया गया, लेकिन राहत नहीं मिलने पर हालत लगातार बिगड़ती चली गई। गंभीर स्थिति में बच्चे को मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी।
मासूम की मौत के बाद घर में कोहराम मच गया। परिजन गहरे सदमे में हैं और मां-बाप का रो-रोकर बुरा हाल है। यह परिवार के लिए दूसरी बड़ी त्रासदी है, क्योंकि नौ साल पहले बीमारी के चलते अबु बकर के बड़े भाई मोहम्मद हसन की भी मौत हो चुकी है। अब परिवार में केवल मझला बेटा मोहम्मद कासिम ही बचा है, जिसे लेकर माता-पिता और भी ज्यादा चिंतित हैं।
मामले की गंभीरता को देखते हुए बिलारी के एसडीएम विनय कुमार ने पूरे प्रकरण की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ठंड से हुई मौत और इलाज की प्रक्रिया से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जाएगी, ताकि किसी भी तरह की लापरवाही सामने आने पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जा सके।
