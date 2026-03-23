यूपी में बेमौसम बारिश ने बढ़ाई किसानों की टेंशन! गेहूं-सरसों के बाद अब सब्जियों पर मंडराया खतरा

यूपी में बेमौसम बारिश ने बढ़ाई किसानों की टेंशन! AI Generated Image
UP Weather News: दो दिन तक साफ मौसम रहने के बाद उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। मुरादाबाद में सोमवार सुबह से ही आसमान में घने काले बादल छा गए और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। सूरज के न निकलने और लगातार बादलों के कारण ठंड का अहसास बढ़ गया है। लोगों को घर से बाहर निकलते समय छतरी और बरसाती का सहारा लेना पड़ा, जिससे साफ है कि मौसम ने अचानक लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर दिया है।
मुरादाबाद के साथ-साथ संभल और आसपास के देहात क्षेत्रों में भी मौसम का यही हाल देखने को मिला। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और कई जगहों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। रविवार को जहां तेज धूप से गर्मी का एहसास हो रहा था, वहीं सोमवार को मौसम पूरी तरह बदल गया। इस अचानक बदलाव ने लोगों को हैरान कर दिया और तापमान में गिरावट दर्ज की गई।
मुरादाबाद में इससे पहले हुई तेज हवा और बारिश ने किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया था। गेहूं और सरसों की फसलें कई जगहों पर जमीन पर गिर गई थीं, जिससे उत्पादन पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है। सोमवार को न्यूनतम तापमान करीब 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस समय के हिसाब से ठंडक का संकेत देता है। अब दोबारा हो रही बारिश ने किसानों की चिंता को और बढ़ा दिया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह बेमौसम बारिश केवल रबी फसलों तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसका असर गर्मी के मौसम में उगाई जाने वाली सब्जियों पर भी पड़ेगा। अधिक नमी और लगातार बदलते तापमान के कारण सब्जियों की पैदावार प्रभावित हो सकती है। इससे बाजार में कीमतों में बढ़ोतरी और किसानों की आय पर सीधा असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।
मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में इसी तरह बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने के कारण मौसम में यह उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएं और मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखें, ताकि संभावित नुकसान को कम किया जा सके।
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