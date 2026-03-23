यूपी में बेमौसम बारिश ने बढ़ाई किसानों की टेंशन! गेहूं-सरसों के बाद अब सब्जियों पर मंडराया खतरा

UP Weather News: दो दिन तक साफ मौसम रहने के बाद उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। मुरादाबाद में सोमवार सुबह से ही आसमान में घने काले बादल छा गए और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। सूरज के न निकलने और लगातार बादलों के कारण ठंड का अहसास बढ़ गया है। लोगों को घर से बाहर निकलते समय छतरी और बरसाती का सहारा लेना पड़ा, जिससे साफ है कि मौसम ने अचानक लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर दिया है।