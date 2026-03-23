मुरादाबाद होटल में हाई-टेक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश! इंस्टाग्राम से बुकिंग, QR पेमेंट और अंदर चलता था गंदा खेल

एसपी सिटी ने आगे बताया कि इस पूरे गिरोह की गहराई से जांच की जा रही है और फरार होटल स्वामी की तलाश के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि शहर में इस तरह के अवैध धंधों पर सख्त नजर रखी जा रही है और आने वाले समय में भी संदिग्ध होटलों व स्थानों पर कार्रवाई जारी रहेगी।