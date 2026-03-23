मुरादाबाद होटल में हाई-टेक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश! इंस्टाग्राम से बुकिंग, QR पेमेंट और अंदर चलता था गंदा खेल

मुरादाबाद होटल में हाई-टेक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश!
Moradabad sex racket hotel Raid: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में पुलिस ने एक बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा करते हुए सनसनी फैला दी। शहर के व्यस्त बुधबाजार इलाके में स्थित एक होटल में देर रात छापेमारी कर पुलिस ने तीन युवतियों सहित कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।
पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर जब टीम ने होटल में दबिश दी, तो कमरा नंबर 102, 104 और 105 में युवक-युवतियां आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए। मौके पर ही पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया। इस दौरान होटल के अन्य कमरों की भी जांच की गई, जिसमें कई संदिग्ध गतिविधियों के संकेत मिले।
पुलिस जांच में सामने आया कि पकड़ी गई युवतियां दिल्ली और गोरखपुर से लाई गई थीं। पूछताछ में उन्होंने बताया कि होटल के मैनेजर ने उन्हें संपर्क कर मुरादाबाद बुलाया था। युवतियों ने यह भी खुलासा किया कि उन्हें लालच देकर बुलाया गया और उनकी इच्छा के विरुद्ध कई ग्राहकों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता था।
पूछताछ के दौरान होटल मैनेजर ने कबूल किया कि वह यह पूरा धंधा होटल मालिक के निर्देश पर चला रहा था। इस अवैध कारोबार से होने वाली कमाई दोनों के बीच बराबर बांटी जाती थी। पुलिस ने होटल मालिक को भी इस मामले में नामजद किया है, जो फिलहाल फरार बताया जा रहा है और उसकी तलाश जारी है।
इस रैकेट की सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि पूरा नेटवर्क डिजिटल माध्यम से संचालित हो रहा था। इंस्टाग्राम के जरिए ग्राहकों से संपर्क किया जाता था और QR कोड के माध्यम से एडवांस पेमेंट लिया जाता था। बुकिंग कन्फर्म होने के बाद ग्राहकों को होटल का पता और समय भेजा जाता था।
पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि इस अवैध कारोबार में अलग-अलग समय के पैकेज तय थे। एक घंटे से लेकर पांच घंटे तक के स्लॉट बनाए गए थे, जिनकी कीमत छह हजार रुपये तक पहुंचती थी। होटल पहुंचने के बाद ग्राहकों से पूरी रकम वसूली जाती थी।
छापेमारी के दौरान पुलिस को होटल का रजिस्टर भी संदिग्ध स्थिति में मिला। किसी भी ग्राहक की एंट्री दर्ज नहीं थी और न ही किसी का पहचान पत्र उपलब्ध कराया गया। इससे साफ हो गया कि होटल में नियमों का पूरी तरह उल्लंघन कर अवैध गतिविधियां चलाई जा रही थीं।
तलाशी के दौरान पुलिस ने बड़ी मात्रा में सेक्सवर्धक दवाइयां, नकदी और महंगे मोबाइल फोन बरामद किए। इसके अलावा होटल के एक अन्य कमरे से सात युवक शराब पीते हुए भी मिले, जिन्हें भी हिरासत में लिया गया।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह मामला केवल एक होटल तक सीमित नहीं हो सकता, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क सक्रिय होने की आशंका है। इसी को ध्यान में रखते हुए पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है और अन्य संभावित ठिकानों पर भी नजर रखी जा रही है।
यह मामला इस बात का संकेत है कि अब देह व्यापार जैसे अवैध धंधे भी तेजी से डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए फैल रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने तकनीकी निगरानी बढ़ाने और सोशल मीडिया पर नजर रखने की रणनीति तैयार की है, ताकि ऐसे नेटवर्क को समय रहते पकड़ा जा सके।
एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि कोतवाली क्षेत्र के बुधबाजार स्थित होटल में छापेमारी कर कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें तीन युवतियां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि देह व्यापार का यह नेटवर्क ऑनलाइन माध्यम, खासकर इंस्टाग्राम के जरिए संचालित किया जा रहा था।
एसपी सिटी ने आगे बताया कि इस पूरे गिरोह की गहराई से जांच की जा रही है और फरार होटल स्वामी की तलाश के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि शहर में इस तरह के अवैध धंधों पर सख्त नजर रखी जा रही है और आने वाले समय में भी संदिग्ध होटलों व स्थानों पर कार्रवाई जारी रहेगी।
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