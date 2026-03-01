UP Roadways Jobs: 12वीं पास महिलाओं के लिए रोडवेज में सुनहरा मौका, बिना लंबी प्रक्रिया सीधे नौकरी

UP Roadways Jobs: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (रोडवेज) ने महिलाओं को रोजगार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। मुरादाबाद क्षेत्र में 1 अप्रैल 2026 को महिला संविदा परिचालक भर्ती मेले का आयोजन किया जाएगा। यह कदम राज्य सरकार की उस योजना के तहत उठाया गया है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें स्थायी आय के अवसर उपलब्ध कराना है। इस पहल से बड़ी संख्या में महिलाओं को सीधे रोजगार मिलने की उम्मीद है।