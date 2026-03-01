UP Roadways Jobs: 12वीं पास महिलाओं के लिए रोडवेज में सुनहरा मौका, बिना लंबी प्रक्रिया सीधे नौकरी

12वीं पास महिलाओं के लिए रोडवेज में सुनहरा मौका..
UP Roadways Jobs: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (रोडवेज) ने महिलाओं को रोजगार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। मुरादाबाद क्षेत्र में 1 अप्रैल 2026 को महिला संविदा परिचालक भर्ती मेले का आयोजन किया जाएगा। यह कदम राज्य सरकार की उस योजना के तहत उठाया गया है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें स्थायी आय के अवसर उपलब्ध कराना है। इस पहल से बड़ी संख्या में महिलाओं को सीधे रोजगार मिलने की उम्मीद है।
इस भर्ती मेले की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आवेदन प्रक्रिया बेहद सरल रखी गई है। 12वीं पास महिलाएं बिना किसी लंबी या जटिल प्रक्रिया के सीधे मेले में पहुंचकर आवेदन कर सकेंगी। इससे उन महिलाओं को विशेष लाभ मिलेगा, जो पारंपरिक भर्ती प्रक्रियाओं की जटिलताओं के कारण पीछे रह जाती हैं। विभाग ने इसे पूरी तरह सहज और सुलभ बनाने का प्रयास किया है।
रोडवेज विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यह भर्ती मेला विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए आयोजित किया जा रहा है जो सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में काम करना चाहती हैं। संविदा परिचालक के रूप में कार्य करने का यह अवसर महिलाओं को न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा, बल्कि उन्हें समाज में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का मौका भी देगा। इस पहल से महिला सशक्तिकरण को भी मजबूती मिलेगी।
भर्ती में शामिल होने के लिए इच्छुक महिलाओं को अपने सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ निर्धारित स्थान पर उपस्थित होना होगा। चयन प्रक्रिया योग्यता और तय मानकों के आधार पर की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष रखा जाएगा, जिससे योग्य उम्मीदवारों को ही चयनित किया जा सके।
मुरादाबाद क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक अनुराग यादव ने बताया कि भर्ती पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित की जाएगी। उन्होंने महिलाओं से अपील की है कि वे इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने भविष्य को मजबूत बनाने के लिए आगे आएं। विभाग का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक महिलाओं को रोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए।
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