संदिग्ध ट्रांजैक्शन से खुला आतंकी नेटवर्क का राज, हारिश के मोबाइल-लैपटॉप ने उगले कई खतरनाक रहस्य

पूछताछ के दौरान जब एटीएस अधिकारियों ने उससे इस फंडिंग को लेकर सवाल किए तो उसने शुरुआत में चुप्पी साध ली और खुद को निर्दोष बताता रहा। हालांकि जब अधिकारियों ने उसके लैपटॉप और मोबाइल फोन से मिले डिजिटल सबूतों का हवाला दिया, तो उसने आईएस के हैंडलर के संपर्क में होने की बात कबूल कर ली। यह खुलासा जांच को और गंभीर बना रहा है और अंतरराष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क से उसके संबंधों की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं।