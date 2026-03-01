15 साल पुराने मुरादाबाद हंगामे में DM और DIG पर हमला करने वाले 16 आरोपी दोषी, कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला

इस घटना के बाद मुरादाबाद प्रशासन ने भविष्य में ऐसी हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा कड़ी करने और अफवाहों को तुरंत नियंत्रण में लाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस विभाग ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी अधिकारी पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। इस फैसले ने स्थानीय लोगों में भी कानून और व्यवस्था के प्रति भरोसा बढ़ाया है।