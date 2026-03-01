मुरादाबाद में अनियंत्रित कार ने कई राहगीरों को मारी जोरदार टक्कर, खिलौनों की तरह हवा में उछले लोग

मुरादाबाद में अनियंत्रित कार ने कई राहगीरों को मारी जोरदार टक्कर..
Moradabad Car Accident: मुरादाबाद जिले के मैनाठेर थाना क्षेत्र में सोमवार को एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया, जहां तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे चल रहे लोगों और बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। यह हादसा मुरादाबाद-संभल रोड पर गांव जटपुरा के पास हुआ, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और लोग दहशत में आ गए।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार की रफ्तार बेहद तेज थी और अचानक चालक का नियंत्रण वाहन पर से हट गया। इसके बाद कार सड़क किनारे चल रहे राहगीरों और बाइक सवारों को एक के बाद एक टक्कर मारती चली गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कई लोग हवा में उछलकर दूर जा गिरे, जिससे घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई।
इस हादसे में कुल नौ लोग घायल हो गए, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं। गंभीर रूप से घायल होने वालों में ट्यूशन पढ़ने जा रही 14 वर्षीय पलक की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। अन्य घायलों में अनुष्का (10), आशीष (16), विवेक (18), विजय उर्फ तरुण (12), दुर्गेश (4), अकरम (28), शफीक (42) और उनका बेटा अदनान शामिल हैं।
हादसे के तुरंत बाद मौके पर मौजूद राहगीरों और स्थानीय लोगों ने घायलों की मदद की और उन्हें पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद कुछ घायलों को बेहतर इलाज के लिए सरकारी अस्पताल रेफर किया गया। डॉक्टरों के अनुसार कुछ घायलों की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है।
यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसमें कार का बेकाबू होकर लोगों को टक्कर मारना साफ देखा जा सकता है। इस वीडियो के सामने आने के बाद हादसे की भयावहता और भी स्पष्ट हो गई है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। मैनाठेर थाना प्रभारी किरणपाल ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त कार को कब्जे में ले लिया गया है और संभल निवासी चालक अदनान को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है।
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