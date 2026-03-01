मुरादाबाद में भाजपा की अंदरूनी जंग: जिला कमेटी घोषणा अटकी, अपनों के विवाद से बढ़ीं मुश्किलें

जानकार बताते हैं कि मुरादाबाद महानगर की हाल ही में घोषित कार्यसमिति में कई ऐसे नेता शामिल हैं, जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है। संगठन की नीति के अनुसार 30-50 वर्ष के प्रतिनिधियों को ही मुख्य पदों पर रखा जाना चाहिए। प्रस्तावित टीम में उम्र सीमा के नियम का पालन नहीं दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही महानगर टीम में हर मंडल से दो प्रतिनिधियों का संतुलन भी पूरा नहीं हो पाया है।