UP Rain: यूपी में 27 मार्च से बारिश का नया दौर, 3 दिन तक तेज हवाएं और ठंडक का असर

UP Rain Alert: उत्तर प्रदेश में मार्च के अंतिम दिनों में मौसम एक बार फिर करवट लेने को तैयार है। चिलचिलाती धूप और बढ़ती गर्मी के बीच अब राहत की खबर सामने आई है, लेकिन इसके साथ ही कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हैं। मौसम विभाग के अनुसार, 27 मार्च से राज्य में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है। दो सक्रिय पश्चिमी विक्षोभों (Western Disturbances) के कारण पूरे प्रदेश में बारिश का नया दौर शुरू होगा, जो 29 मार्च तक जारी रहने की संभावना है।