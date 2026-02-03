Indian Railway: अप्रैल से नए अवतार में चलेंगी ये 2 ट्रेनें, पांच राज्यों के यात्रियों को होगा फायदा

यात्रियों की सुविधा और ट्रेन परिचालन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस (Mumbai LTT) से चलने वाली भागलपुर (12336 LTT-Bhagalpur Express) और गोड्डा एक्सप्रेस (22312 LTT-Godda Express) ट्रेनों की संरचना में बदलाव किया है। रेलवे के अनुसार, ये दोनों ट्रेनें अप्रैल से संशोधित कोच संरचना के साथ संचालित की जाएंगी।