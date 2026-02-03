36 घंटे में 12 नाबालिग लापता, 8 लड़कियां शामिल, मुंबई पुलिस ने बताई असली सच्चाई…खबरों से फैली थी दहशत

आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर खबर फैल रही थी कि बीते कुछ घंटों में सोशल मीडिया पर एक दावा तेजी से फैल गया, जिसमें कहा गया कि मुंबई में केवल 36 घंटे के भीतर 12 नाबालिग बच्चे लापता हो गए हैं और इनमें आठ लड़कियां शामिल हैं। इन दावों ने शहरभर में डर और असमंजस की स्थिति पैदा कर दी, लोग बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आने लगे। हालात ऐसे बन गए कि अफवाहों पर विराम लगाने के लिए मुंबई पुलिस को आधिकारिक तौर पर सामने आकर स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी। पुलिस ने साफ शब्दों में कहा कि इस तरह की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है और लापता बच्चों से जुड़े आंकड़ों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। मुंबई पुलिस के अनुसार, ये दावे पूरी तरह भ्रामक हैं और जनता में अनावश्यक भय फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किए गए हैं।