New India Assurance देगी देश के 22 लाख Corona Warriors को 50 लाख रुपए की बीमा कवर

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस के मामले 1000 से ज्यादा हो चुके है। जिससे लडऩे के लिए देश के 22 लाख कोरोना वॉरियर्स लगातार मेहनत कर रहे हैं। पूरा देश इन वॉरियर्स को सलाम कर रहा है, जो अपने घर नहीं जा रहा, दिन रात हॉस्पिटल, स्वास्थ केंद्र और डिस्पेंसरी में कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। ऐसे वॉरियर्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार ने ली है। जिसके तहत 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिए जाने की घोषणा की गई थी। अब उस कंपनी का नाम सामने आ गए हैं, जो ऐसे वॉरियर्स को बीमा कवर देगी। आइए आपको भी बताते हैं।

न्यू इंडिया एश्योरेंस का नाम आया सामने

पब्लिक सेक्टर की बड़ी कंपनियों में से एक न्यू इंडिया एश्योरेंस का नाम सामने आया है, जो कोरोना वॉरियर्स का 50 लाख रुपए का बीमा कवर देगी। जानकारी के अनुसार डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ एवं अन्य स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को 50 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा। मौजूदा समय में स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी फिलहाल कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के इलाज में दिन-रात काम कर रहे हैं।

As announced by finance minister Smt @nsitharaman on March 26, @NewIndAssurance has issued detailed guidelines for providing insurance cover of Rs 50 lakh per person for 22.12 lakh health care providers across the country. #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/xvIIMWeQ0W