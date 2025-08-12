Top 5 Mutual Funds: 1 लाख के कर दिये 35 लाख रुपये, जानिए इन 5 MF स्कीम्स ने पिछले 20 साल में कितना दिया रिटर्न

यह फंड जून 2004 में लॉन्च हुआ था। यह फंड हेल्थकेयर और फार्मा सेक्टर के शेयरों पर फोकस्ड है। लॉन्चिंग के बाद से इस फंड ने 20.57 फीसदी का सालाना रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में इस फंड ने 11.94 फीसदी रिटर्न दिया है। 3 साल में इसने 24.16 फीसदी रिटर्न दिया है। 5 साल की अवधि में इसने 21.39 फीसदी रिटर्न दिया है। वहीं, पिछले 20 साल में इस फंड ने 19.46 फीसदी का सालाना रिटर्न दिया है। यानी 20 में इस फंड ने करीब 35 गुना रिटर्न दे दिया है। अगर आप 20 साल पहले इस फंड में 1 लाख रुपये डालते, तो वह निवेश आज 35 लाख रुपये हो जाता।