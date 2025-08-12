Top 5 Mutual Funds: 1 लाख के कर दिये 35 लाख रुपये, जानिए इन 5 MF स्कीम्स ने पिछले 20 साल में कितना दिया रिटर्न

Top 5 Mutual Fund Scheme: हर कोई चाहता है कि उसे उसके निवेश से अच्छा-खासा रिटर्न मिले। ज्यादा रिटर्न पाने के लिए अक्सर लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि कई म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने लॉन्ग टर्म में निवेशकों को बंपर रिटर्न दिया है। म्यूचुअल फंड में शेयर मार्केट की तुलना में जोखिम कम होता है और रिटर्न की उम्मीद भी उतनी अधिक नहीं होती। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे फंड्स के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने निवेशकों को 35 गुना तक रिटर्न दिया है।
यह फंड जून 2004 में लॉन्च हुआ था। यह फंड हेल्थकेयर और फार्मा सेक्टर के शेयरों पर फोकस्ड है। लॉन्चिंग के बाद से इस फंड ने 20.57 फीसदी का सालाना रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में इस फंड ने 11.94 फीसदी रिटर्न दिया है। 3 साल में इसने 24.16 फीसदी रिटर्न दिया है। 5 साल की अवधि में इसने 21.39 फीसदी रिटर्न दिया है। वहीं, पिछले 20 साल में इस फंड ने 19.46 फीसदी का सालाना रिटर्न दिया है। यानी 20 में इस फंड ने करीब 35 गुना रिटर्न दे दिया है। अगर आप 20 साल पहले इस फंड में 1 लाख रुपये डालते, तो वह निवेश आज 35 लाख रुपये हो जाता।
यह फंड जुलाई 2002 में लॉन्च हुआ था। यह फंड मजबूत ग्रोथ पोटेंशियल वाली मिड साइज कंपनियों में फोकस्ड है। लॉन्चिंग के बाद से इस फंड ने 23.99 फीसदी का रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में इस फंड ने 7.83 फीसदी रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में 26.37 फीसदी रिटर्न दिया है। 5 साल में 28.36 फीसदी रिटर्न दिया है। वहीं, पिछले 20 साल में इस फंड ने 18.64 फीसदी का रिटर्न दिया है। इस फंड ने निवेशकों के 1 लाख रुपये को बढ़ाकर 20 साल में 30.52 लाख रुपये बना दिया है।
यह फंड अगस्त 2004 में लॉन्च हुआ था। यह फंड पहले ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड के नाम से जाना जाता था। लॉन्चिंग के बाद से इस फंड ने 20.18 फीसदी का सालाना रिटर्न दिया है। पिछले 20 साल में इस फंड ने 18.19 फीसदी रिटर्न दिया है। यानी इस फंड ने 1 लाख रुपये के निवेश को बढ़ाकर 28 लाख रुपये कर दिया है।
पिछले 20 साल में इस फंड ने काफी बढ़िया रिटर्न दिया है। इस फंड ने 20 साल में 18.8 फीसदी सालाना की दर से रिटर्न दिया है। इस फंड के पास 39,066 करोड़ रुपये का एसेट बेस है। यह फंड अक्टूबर 1995 में लॉन्च हुआ था। इसके बाद से इस फंड ने 22.45 फीसदी का सालाना रिटर्न दिया है। अगर कोई निवेशक 20 साल पहले इस फंड में 1 लाख रुपये लगाता, तो आज उसका निवेश 27.81 लाख रुपये हो जाता।
यह फंड मार्च 2005 में लॉन्च हुआ था। यह फंड लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स के एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करता है। लॉन्चिंग के बाद से इस फंड ने 18.29 फीसदी रिटर्न दिया है। इस फंड ने पिछले 20 साल में 17.75 फीसदी रिटर्न दिया है। अगर आप 20 साल पहले इस फंड में 1 लाख रुपये लगाते, तो आज आपका निवेश 31 लाख रुपये का होता।
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ सूचना मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)