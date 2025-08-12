12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कारोबार

Top 5 Mutual Funds: 1 लाख के कर दिये 35 लाख रुपये, जानिए इन 5 MF स्कीम्स ने पिछले 20 साल में कितना दिया रिटर्न

Top 5 Mutual Funds: कई ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं, जिन्होंने लॉन्ग टर्म में अपने निवेशकों को कई गुना रिटर्न दिया है। निप्पोन इंडिया फार्मा फंड ने पिछले 20 साल में 19.46 फीसदी का सालाना रिटर्न दिया है।

भारत

Pawan Jayaswal

Aug 12, 2025

Top 5 Mutual Fund Scheme
कई ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं, जिन्होंने निवेशकों की रकम को कई गुना कर दिया। (PC: Gemini)

Top 5 Mutual Fund Scheme: हर कोई चाहता है कि उसे उसके निवेश से अच्छा-खासा रिटर्न मिले। ज्यादा रिटर्न पाने के लिए अक्सर लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि कई म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने लॉन्ग टर्म में निवेशकों को बंपर रिटर्न दिया है। म्यूचुअल फंड में शेयर मार्केट की तुलना में जोखिम कम होता है और रिटर्न की उम्मीद भी उतनी अधिक नहीं होती। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे फंड्स के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने निवेशकों को 35 गुना तक रिटर्न दिया है।

निप्पोन इंडिया फार्मा फंड

यह फंड जून 2004 में लॉन्च हुआ था। यह फंड हेल्थकेयर और फार्मा सेक्टर के शेयरों पर फोकस्ड है। लॉन्चिंग के बाद से इस फंड ने 20.57 फीसदी का सालाना रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में इस फंड ने 11.94 फीसदी रिटर्न दिया है। 3 साल में इसने 24.16 फीसदी रिटर्न दिया है। 5 साल की अवधि में इसने 21.39 फीसदी रिटर्न दिया है। वहीं, पिछले 20 साल में इस फंड ने 19.46 फीसदी का सालाना रिटर्न दिया है। यानी 20 में इस फंड ने करीब 35 गुना रिटर्न दे दिया है। अगर आप 20 साल पहले इस फंड में 1 लाख रुपये डालते, तो वह निवेश आज 35 लाख रुपये हो जाता।

ये भी पढ़ें

SIP Return: 10,000 रुपये महीने की एसआईपी से कितने साल में बनेगा 30 लाख का फंड? समझिए कैलकुलेशन
कारोबार
SIP Return Calculator

सुंदरम मिड कैप फंड

यह फंड जुलाई 2002 में लॉन्च हुआ था। यह फंड मजबूत ग्रोथ पोटेंशियल वाली मिड साइज कंपनियों में फोकस्ड है। लॉन्चिंग के बाद से इस फंड ने 23.99 फीसदी का रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में इस फंड ने 7.83 फीसदी रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में 26.37 फीसदी रिटर्न दिया है। 5 साल में 28.36 फीसदी रिटर्न दिया है। वहीं, पिछले 20 साल में इस फंड ने 18.64 फीसदी का रिटर्न दिया है। इस फंड ने निवेशकों के 1 लाख रुपये को बढ़ाकर 20 साल में 30.52 लाख रुपये बना दिया है।

ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू फंड

यह फंड अगस्त 2004 में लॉन्च हुआ था। यह फंड पहले ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड के नाम से जाना जाता था। लॉन्चिंग के बाद से इस फंड ने 20.18 फीसदी का सालाना रिटर्न दिया है। पिछले 20 साल में इस फंड ने 18.19 फीसदी रिटर्न दिया है। यानी इस फंड ने 1 लाख रुपये के निवेश को बढ़ाकर 28 लाख रुपये कर दिया है।

निप्पोन इंडिया ग्रोथ मिडकैप फंड

पिछले 20 साल में इस फंड ने काफी बढ़िया रिटर्न दिया है। इस फंड ने 20 साल में 18.8 फीसदी सालाना की दर से रिटर्न दिया है। इस फंड के पास 39,066 करोड़ रुपये का एसेट बेस है। यह फंड अक्टूबर 1995 में लॉन्च हुआ था। इसके बाद से इस फंड ने 22.45 फीसदी का सालाना रिटर्न दिया है। अगर कोई निवेशक 20 साल पहले इस फंड में 1 लाख रुपये लगाता, तो आज उसका निवेश 27.81 लाख रुपये हो जाता।

निप्पोन इंडिया मल्टी कैप फंड

यह फंड मार्च 2005 में लॉन्च हुआ था। यह फंड लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स के एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करता है। लॉन्चिंग के बाद से इस फंड ने 18.29 फीसदी रिटर्न दिया है। इस फंड ने पिछले 20 साल में 17.75 फीसदी रिटर्न दिया है। अगर आप 20 साल पहले इस फंड में 1 लाख रुपये लगाते, तो आज आपका निवेश 31 लाख रुपये का होता।

(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ सूचना मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)

ये भी पढ़ें

Investment Tips: गिरते बाजार में भी SIP ने दिया मुनाफा, आंकड़ों से समझिए निवेश की सही रणनीति
कारोबार
Mutual Fund Tips

खबर शेयर करें:

Updated on:

12 Aug 2025 02:44 pm

Published on:

12 Aug 2025 02:33 pm

Hindi News / Business / Top 5 Mutual Funds: 1 लाख के कर दिये 35 लाख रुपये, जानिए इन 5 MF स्कीम्स ने पिछले 20 साल में कितना दिया रिटर्न

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.