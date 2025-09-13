क्यों फ्लेक्सीकैप फंड्स पोर्टफोलियो का अनिवार्य हिस्सा बनते जा रहे हैं?

अरिहंत बर्डिया, सीआईओ और फाउंडर, वैलट्रस्ट के अनुसार, नियमों में विरोधाभास के कारण फ्लेक्सिबिलिटी में भी कमियां हो सकती हैं। ऐसा तब होता है, जब बाजार में तेजी उन सेगमेंट्स में होती है, जिनमें पूंजी का आवंटन प्रतिबंधित होता है। जब टाइमिंग सही होती है, तब स्मॉल और मिड-कैप स्टॉक वास्तविक पूंजी का निर्माण करते हैं। एक छोटी फार्मास्युटिकल कंपनी में किया गया निवेश, उनकी दवा को स्वीकृति मिलते ही 10 गुना बढ़ सकता है। एक मिडकैप टेक फर्म के पास अचानक कई सारे कॉन्ट्रैक्ट आ सकते हैं। लेकिन इस तरह के निवेश की चुनौती है, इन अवसरों की सही टाईमिंग के साथ तालमेल बनाना। फ्लेक्सीकैप फंड व्यवसायिक रूप से इस समस्या का समाधान करते हैं। जब स्मॉलकैप सस्ते होते हैं और लोग उनमें पैसा नहीं लगा रहे होते हैं, तब मैनेजर उनमें अधिक निवेश कर सकते हैं। लेकिन जब ये फंड जरूरत से ज्यादा महंगे हो जाते हैं, तब मैनेजर उनमें से पैसा निकालकर सुरक्षित लार्जकैप्स में लगा सकते हैं। यह एक व्यवसायिक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, जो आवंटन के कठोर प्रतिबंधों के बिना पारदर्शिता के साथ होता है। आज बाजार ज्यादा जटिलता के साथ काम कर रहे हैं। सेक्टर-वाइज नेतृत्व और मार्केट-कैप की पसंद में पिछले दशकों के मुकाबले ज्यादा बार परिवर्तन हो रहा है। किसी तिमाही में टेक्नोलॉजी के स्टॉक सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो वहीं अगली तिमाही में हैल्थकेयर के स्टॉक सबसे आगे हो जाते हैं। पारंपरिक फिक्स्ड-आवंटन की रणनीतियां इन बदलते अवसरों का लाभ लेने से चूक जाती हैं। वर्तमान में 39 फ्लेक्सीकैप स्कीम्स 4.35 लाख करोड़ रुपए का प्रबंधन करती हैं। इसलिए, ये सेक्टरवाईज़ फंड के बाद दूसरी सबसे बड़ी ईक्विटी श्रेणी है। जहां सेक्टरवाइज फंड विशिष्ट क्षेत्रों में अवसर प्रदान करते हैं, वहीं फ्लेक्सीकैप फंड अपने फंड को डाईवर्सिफाई करके पूरे बाजार में हो रहे परिवर्तनों का लाभ लेने के अवसर प्रदान करते हैं।