कारोबार

SAJEX 2025: जेद्दा में छाई जयपुर की ज्वैलरी: क्या भारत बनेगा डायमंड इंडस्ट्री का ग्लोबल सुपरपॉवर ?

Jaipur Gems at SAJEX 2025: सेजेक्स प्रदर्शनी में जयपुर के हीरे और जवाहरात ने खूब धूम मचाई, जिससे भारत के रत्न उद्योग को वैश्विक पहचान मिली है।

भारत

MI Zahir

Sep 12, 2025

Jaipur Gems at SAJEX 2025
जेद्दा में सजी सेजेक्स 2025 प्रदर्शनी में जयपुर के जवाहरात की धूम। (फोटो: ANI.)

Jaipur Gems at SAJEX 2025: जेद्दा सुपरडोम में शुरू हुई SAJEX 2025 वैश्विक रत्न और आभूषण प्रदर्शनी (Gemstone Exhibition Jeddah) ने भारत को एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर चमकने का मौका दिया है। खास बात यह रही कि इस शो में जयपुर के मशहूर हीरे-जवाहरात (Jaipur Gems) और रंग-बिरंगे रत्नों (Jaipur Gems at SAJEX 2025) ने सभी का ध्यान खींचा। SAJEX 2025 का उद्घाटन सऊदी अरब के जेद्दा में हुआ, जिसमें भारत के राजदूत डॉ. सुहेल खान, महावाणिज्य दूत फहद सूरी और जीजेईपीसी (GJEPC India) के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस प्रदर्शनी में भारत और सऊदी अरब के व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों की गहराई को दर्शाया गया। गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत (Indian Gem Industry)और सऊदी अरब के बीच 3,57,000 करोड़ रुपये (तीन लाख सत्तावन हजार करोड़ रुपये) का द्विपक्षीय व्यापार हुआ, जिसमें जेम्स एंड ज्वैलरी एक प्रमुख हिस्सा रहा। सऊदी अरब में भारतीय दूतावास ने एक्स पर पोस्ट किया है:

जयपुर: रत्नों की रॉयल नगरी

जयपुर को 'पिंक सिटी' के साथ-साथ रत्नों और जड़ाऊ ज्वेलरी का वैश्विक केंद्र भी माना जाता है। यहां का कटिंग-पॉलिशिंग उद्योग, खासकर एमेरल्ड (पन्ना), रूबी (माणिक), सफायर, और लैब-ग्रो डायमंड्स, पूरी दुनिया में मशहूर हैं। जयपुर से हर साल अरबों रुपये के रत्न और तैयार गहनों का निर्यात होता है। अमेरिका, यूएई, यूरोप और अब सऊदी अरब जैसे बाजारों में इनकी भारी मांग है।

SAJEX 2025 में भारत की चमक

SAJEX प्रदर्शनी में भारत ने खासतौर पर:

डिज़ाइनर डायमंड सेट्स।

हैंडक्राफ्टेड गोल्ड नेकलेस।

राजस्थानी कुंदन-जड़ाऊ गहनों और लैब-ग्रो डायमंड्स को प्रस्तुत किया।

इन प्रोडक्ट्स को भारतीय पारंपरिक डिज़ाइन और आधुनिक ट्रेंड्स का सुंदर मिश्रण माना गया।

भारत का निर्यात कितना ?

भारत रत्न और आभूषण के निर्यात में :

दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड कटिंग सेंटर

दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड ज्वेलरी निर्यातक

10,000+ यूनिट्स में जयपुर से ही हजारों करोड़ का एक्सपोर्ट

GJEPC और IIJS Signature जैसे इवेंट्स इस उद्योग को लगातार अंतरराष्ट्रीय मंचों से जोड़ रहे हैं।

जयपुर की कौन-कौन सी खासियतें हैं?

हाथ से तराशे गए रत्न (Hand-cut gemstones)

पारंपरिक कुंदन-मीना और पोल्की डिज़ाइन।

फ्यूज़न स्टाइल ज्वेलरी जो आधुनिक ग्राहकों को पसंद आ रही है।

राजसी लुक देने वाली शाही जड़ाऊ ज्वैलरी।

क्या भारत बनेगा रत्न उद्योग का अगुवा ?

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी भारत के हीरा और आभूषण क्षेत्र को वैश्विक सुपरपावर बनाने की दिशा में चल रहे प्रयासों की सराहना की है। उनका मानना है कि भारत जल्द ही डिज़ाइन, क्वालिटी और इनोवेशन के दम पर दुनिया का सबसे विश्वसनीय स्रोत बन सकता है।

जयपुर के ज्वैलरी उद्योग के लिए एक नया अवसर

बहरहाल SAJEX 2025 भारत और खासकर जयपुर के ज्वैलरी उद्योग के लिए एक नया अवसर बनकर सामने आया है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय डिज़ाइनों की बढ़ती मांग क्या भारत को रत्न उद्योग का अगला ग्लोबल सुपरपावर बना पाएगी?

