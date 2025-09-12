SAJEX 2025: जेद्दा में छाई जयपुर की ज्वैलरी: क्या भारत बनेगा डायमंड इंडस्ट्री का ग्लोबल सुपरपॉवर ?

Jaipur Gems at SAJEX 2025: जेद्दा सुपरडोम में शुरू हुई SAJEX 2025 वैश्विक रत्न और आभूषण प्रदर्शनी (Gemstone Exhibition Jeddah) ने भारत को एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर चमकने का मौका दिया है। खास बात यह रही कि इस शो में जयपुर के मशहूर हीरे-जवाहरात (Jaipur Gems) और रंग-बिरंगे रत्नों (Jaipur Gems at SAJEX 2025) ने सभी का ध्यान खींचा। SAJEX 2025 का उद्घाटन सऊदी अरब के जेद्दा में हुआ, जिसमें भारत के राजदूत डॉ. सुहेल खान, महावाणिज्य दूत फहद सूरी और जीजेईपीसी (GJEPC India) के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस प्रदर्शनी में भारत और सऊदी अरब के व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों की गहराई को दर्शाया गया। गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत (Indian Gem Industry)और सऊदी अरब के बीच 3,57,000 करोड़ रुपये (तीन लाख सत्तावन हजार करोड़ रुपये) का द्विपक्षीय व्यापार हुआ, जिसमें जेम्स एंड ज्वैलरी एक प्रमुख हिस्सा रहा। सऊदी अरब में भारतीय दूतावास ने एक्स पर पोस्ट किया है: