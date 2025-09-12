Gold Silver Price Today: अमेरिका से आया एक सिग्नल और भाग गया सोना, जबरदस्त उछाल से चांदी रिकॉर्ड लेवल पर पहुंची, जानिए आज के भाव

अमेरिका में ब्याज दर में कटौती की उम्मीदों के चलते सोने की कीमतों में यह भारी तेजी देखी जा रही है। ऐसा अनुमान है कि यूएस फेड 17 सितंबर को होने वाली बैठक में प्रमुख ब्याज दर में 0.25 फीसदी की कटौती करने का फैसला लेगा। अमेरिकी लेबर मार्केट में कमजोरी के संकेतों के चलते फेड यह फैसला ले सकता है। अगस्त महीने में अमेरिका की बेरोजगारी दर बढ़कर 4.3 फीसदी हो गई। जबकि अगस्त में यूएस जॉब ग्रोथ सिर्फ 22,000 थी। इससे पहले जुलाई 2025 में यह 79,000 थी।