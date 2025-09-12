Patrika LogoSwitch to English

Gold Silver Price Today: अमेरिका से आया एक सिग्नल और भाग गया सोना, जबरदस्त उछाल से चांदी रिकॉर्ड लेवल पर पहुंची, जानिए आज के भाव

Gold Silver Price Today: यूएस फेड रेट कट की उम्मीदों के चलते सोने-चांदी की कीमतों में भारी तेजी देखी जा रही है। चांदी का घरेलू वायदा भाव रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Sep 12, 2025

Gold Silver Price Today
सोने-चांदी की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। (PC: Gemini)

Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में शुक्रवार को भारी तेजी देखने को मिल रही है। घरेलू वायदा बाजार में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को सोना हरे निशान पर ट्रेड करता दिखा। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोना वायदा 0.50 फीसदी या 544 रुपये की तेजी के साथ 1,09,525 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी ने नया ऑल टाइम हाई लेवल बनाया है।

क्यों आई तेजी?

अमेरिका में ब्याज दर में कटौती की उम्मीदों के चलते सोने की कीमतों में यह भारी तेजी देखी जा रही है। ऐसा अनुमान है कि यूएस फेड 17 सितंबर को होने वाली बैठक में प्रमुख ब्याज दर में 0.25 फीसदी की कटौती करने का फैसला लेगा। अमेरिकी लेबर मार्केट में कमजोरी के संकेतों के चलते फेड यह फैसला ले सकता है। अगस्त महीने में अमेरिका की बेरोजगारी दर बढ़कर 4.3 फीसदी हो गई। जबकि अगस्त में यूएस जॉब ग्रोथ सिर्फ 22,000 थी। इससे पहले जुलाई 2025 में यह 79,000 थी।

चांदी में जबरदस्त उछाल

चांदी की कीमतों में शुक्रवार सुबह जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। घरेलू वायदा बाजार में यह कीमती धातु हरे निशान पर ट्रेड करती दिखी। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स एक्सचेंज पर चांदी का घरेलू वायदा भाव 1.32 फीसदी या 1674 रुपये की बढ़त के साथ 1,28,612 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा। यह चांदी का रिकॉर्ड उच्च स्तर है।

सोने का वैश्विक भाव

वैश्विक बाजार में भी सोने की कीमत में शुक्रवार सुबह तेजी देखने को मिल रही है। कॉमेक्स पर सोना 0.47 फीसदी या 17.40 डॉलर की बढ़त के साथ 3,691 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट 0.48 फीसदी या 17.45 डॉलर की बढ़त के साथ 3,651.52 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया।

चांदी का वैश्विक भाव

सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतों में भी तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर चांदी का वैश्विक भाव 1.05 फीसदी या 0.44 डॉलर की बढ़त के साथ 42.59 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट 1.16 फीसदी या 0.48 डॉलर की बढ़त के साथ 42.04 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया।

