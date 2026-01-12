क्या है कॉरपोरेट NPS, यहां मिलती है ज्यादा टैक्स छूट, फिर भी कम क्यों हैं निवेशक?

कंपनियों की ओर से अपने कर्मचारियों को ऑफर किया एनपीएस कॉरपोरेट एनपीएस होता है। इसमें इच्छुक कर्मचारी अपने एम्प्लॉयर के माध्यम से निवेश कर सकते हैं। एम्प्लॉयर के योगदान पर कर्मचारियों को टैक्स डिडक्शन मिलता है। कर्मचारी अपना अलग से भी योगदान कर सकते हैं। अपने योगदान पर टैक्स छूट सिर्फ पुराने टैक्स सिस्टम में मिलती है। फीचर्स के मामले में यह ऑल सिटिजन मॉडल एनपीएस के जैसा ही है।