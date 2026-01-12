SSY Calculator: इस सरकारी योजना में आपकी बेटी को मिलेंगे 70 लाख रुपये, जल्द खुलवा लें खाता

बेटी के 18 साल की उम्र पूरी होने या 10वीं कक्षा पास करने के बाद खाते से 50 फीसदी तक की रकम निकाली जा सकती है। यह निकासी एकमुश्त या किस्तों में की जा सकती है। अकाउंट 21 साल पूरे होने पर या बेटी की शादी के समय मैच्योर होता है। अगर बेटी के जन्म के तुरंत बाद अकाउंट खुलवाया जाता है, तो 15 साल तक निवेश करना होता है। इसके बाद 6 साल का लॉक-इन पीरियड होता है, जिसमें कोई निवेश नहीं करना पड़ता, लेकिन खाते पर ब्याज मिलता रहता है। पूरी रकम बेटी के 21 साल की उम्र होने पर निकाली जा सकती है।