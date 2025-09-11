Gold Loan पर यहां मिल रही सबसे कम ब्याज दर, कैसे करें आवेदन? जानिए 1 लाख के कर्ज पर EMI

Gold Loan: अगर घर में सोना रखा हो, तो चैन की नींद सोया जा सकता है। आपने बुजुर्गों से यह कहावत जरूर सुनी होगी। आर्थिक संकट के समय सोना बहुत काम आता है। अगर आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़ आए और दूसरा कोई रास्ता नहीं दिखे, तो अपना सोना गिरवी रखकर गोल्ड लोन ले सकते हैं। यह लोन पर्सनल लोन की तुलना में सस्ता होता है। साथ ही यह एक सिक्योर्ड लोन होता है, इसलिए ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन के बिना तुरंत मिल जाता है।
-इंडियन बैंक गोल्ड लोन पर 8 फीसदी की कम ब्याज दर ऑफर कर रहा है। अगर आप बैंक से 1 लाख रुपये का गोल्ड लोन 1 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 8,699 रुपये की बनेगी।
-पंजाब नेशनल बैंक गोल्ड लोन पर 8.35 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। अगर आप 1 साल के लिए 1 लाख रुपये का गोल्ड लोन लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 8,715 रुपये की बनेगी।
-बैंक ऑफ इंडिया 8.6 फीसदी ब्याज दर पर गोल्ड लोन ऑफर कर रहा है। अगर आप 1 लाख रुपये का गोल्ड लोन 1 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 8,727 रुपये की बनेगी।
-केनरा बैंक गोल्ड लोन पर 8.90 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। अगर आप 1 लाख रुपये का गोल्ड लोन 1 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 8,741 रुपये की बनेगी।
-कोटक महिंद्रा बैंक गोल्ड लोन पर 9 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। अगर आप 1 लाख रुपये का गोल्ड लोन 1 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 8,745 रुपये की बनेगी।
-आईसीआईसीआई बैंक गोल्ड लोन पर 9.15 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। अगर आप 1 लाख रुपये का गोल्ड लोन 1 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 8,752 रुपये की बनेगी।
-एचडीएफसी बैंक गोल्ड लोन पर 9.30 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। अगर आप 1 लाख रुपये का गोल्ड लोन 1 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 8,759 रुपये की बनेगी।
-बैंक ऑफ बड़ौदा गोल्ड लोन पर 9.40 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। अगर आप 1 लाख रुपये का गोल्ड लोन 1 साल के लिए लेते हैं, तो मथली ईएमआई 8,764 रुपये की बनेगी।
-एसबीआई गोल्ड लोन पर 10 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। यहां मंथली ईएमआई 8,792 रुपये बनेगी।
|बैंक का नाम
|ब्याज दर (%)
|लोन राशि (₹)
|अवधि (1 साल)
|मंथली EMI (₹)
|इंडियन बैंक
|8.00%
|1,00,000
|12 माह
|8,699
|पंजाब नेशनल बैंक
|8.35%
|1,00,000
|12 माह
|8,715
|बैंक ऑफ इंडिया
|8.60%
|1,00,000
|12 माह
|8,727
|केनरा बैंक
|8.90%
|1,00,000
|12 माह
|8,741
|कोटक महिंद्रा बैंक
|9.00%
|1,00,000
|12 माह
|8,745
|आईसीआईसीआई बैंक
|9.15%
|1,00,000
|12 माह
|8,752
|एचडीएफसी बैंक
|9.30%
|1,00,000
|12 माह
|8,759
|बैंक ऑफ बड़ौदा
|9.40%
|1,00,000
|12 माह
|8,764
|एसबीआई
|10.00%
|1,00,000
|12 माह
|8,792
बैंकों और एनबीएफसी द्वारा अपने ग्राहकों को गोल्ड लोन ऑफर किया जाता है। यह एक सिक्योर्ड लोन है। गोल्ड बार, सोने के सिक्के या गहने गिरवी रखकर यह लोन लिया जा सकता है। जब ग्राहक मूलधन और ब्याज चुका देता है, तो यह गोल्ड जूलरी उसे वापस कर दी जाती है।
स्टेप 1. आपको अपना गोल्ड लेकर किसी बैंक या एनबीएफसी में जाना होगा। वहां आपके सोने का वजन किया जाएगा और उसकी प्योरिटी चेक की जाएगी।
स्टेप 2. बैंक या एनबीएफसी आपके सोने की वैल्यू निकालने के लिए गोल्ड की मौजूदा मार्केट रेट यूज करेंगे। कर्जदाता लोन के लिए 18 से 24 कैरेट वाला गोल्ड ही एक्सेप्ट करते हैं।
स्टेप 3. बैंक और एनबीएफसी आमतौर पर सोने की कीमत के 75 फीसदी तक की रकम का लोन ही अप्रूव करते हैं। आपके गोल्ड की कीमत और आपके द्वारा मांगे गए कर्ज के हिसाब से आपको लोन अमाउंट मिल जाएगा।
स्टेप 4. पुनर्भुगतान के लिए ग्राहक बुलेट रिपेमेंट ऑप्शंस और ईएमआई जैसे विकल्प चुन सकते हैं। ग्राहक चाहें तो ब्याज का पेमेंट पहले कर सकते हैं और मूलधन लोन टर्म के आखिर में चुका सकते हैं।
स्टेप 5. जब ग्राहक अपना लोन पूरी तरह चुका देंगे तो उनका गोल्ड उसी कंडीशन में वापस कर दिया जाएगा।
-गोल्ड लोन की प्रोसेसिंग फास्ट होती है यानी पैसा जल्दी मिल जाता है। बैंक सिर्फ 10 मिनट में भी आपको पैसा दे सकता है।
-यह लोन लेने के लिए इनकम प्रूफ की जरूरत नहीं होती है।
-गोल्ड लोन की अवधि 3 से 36 महीने के बीच हो सकती है।
-यहां पर्सनल लोन की तुलना में ब्याज दर कम होती है।