Gold Loan पर यहां मिल रही सबसे कम ब्याज दर, कैसे करें आवेदन? जानिए 1 लाख के कर्ज पर EMI

-इंडियन बैंक गोल्ड लोन पर 8 फीसदी की कम ब्याज दर ऑफर कर रहा है। अगर आप बैंक से 1 लाख रुपये का गोल्ड लोन 1 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 8,699 रुपये की बनेगी।

-पंजाब नेशनल बैंक गोल्ड लोन पर 8.35 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। अगर आप 1 साल के लिए 1 लाख रुपये का गोल्ड लोन लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 8,715 रुपये की बनेगी।

-बैंक ऑफ इंडिया 8.6 फीसदी ब्याज दर पर गोल्ड लोन ऑफर कर रहा है। अगर आप 1 लाख रुपये का गोल्ड लोन 1 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 8,727 रुपये की बनेगी।

-केनरा बैंक गोल्ड लोन पर 8.90 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। अगर आप 1 लाख रुपये का गोल्ड लोन 1 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 8,741 रुपये की बनेगी।

-कोटक महिंद्रा बैंक गोल्ड लोन पर 9 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। अगर आप 1 लाख रुपये का गोल्ड लोन 1 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 8,745 रुपये की बनेगी।

-आईसीआईसीआई बैंक गोल्ड लोन पर 9.15 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। अगर आप 1 लाख रुपये का गोल्ड लोन 1 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 8,752 रुपये की बनेगी।

-एचडीएफसी बैंक गोल्ड लोन पर 9.30 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। अगर आप 1 लाख रुपये का गोल्ड लोन 1 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 8,759 रुपये की बनेगी।

-बैंक ऑफ बड़ौदा गोल्ड लोन पर 9.40 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। अगर आप 1 लाख रुपये का गोल्ड लोन 1 साल के लिए लेते हैं, तो मथली ईएमआई 8,764 रुपये की बनेगी।

-एसबीआई गोल्ड लोन पर 10 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। यहां मंथली ईएमआई 8,792 रुपये बनेगी।