Gold Loan पर यहां मिल रही सबसे कम ब्याज दर, कैसे करें आवेदन? जानिए 1 लाख के कर्ज पर EMI

Gold Loan EMI Calculator: गोल्ड लोन एक सिक्योर्ड लोन होता है। ऐसे में यहां पर्सनल लोन की तुलना में कम ब्याज दर मिल जाती है। इंडियन बैंक गोल्ड लोन पर 8 फीसदी की कम ब्याज दर ऑफर कर रहा है।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Sep 11, 2025

Gold Loan EMI Calculator
गोल्ड लोन पर कम ब्याज दर ऑफर होती है। (PC: ChatGPT)

Gold Loan: अगर घर में सोना रखा हो, तो चैन की नींद सोया जा सकता है। आपने बुजुर्गों से यह कहावत जरूर सुनी होगी। आर्थिक संकट के समय सोना बहुत काम आता है। अगर आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़ आए और दूसरा कोई रास्ता नहीं दिखे, तो अपना सोना गिरवी रखकर गोल्ड लोन ले सकते हैं। यह लोन पर्सनल लोन की तुलना में सस्ता होता है। साथ ही यह एक सिक्योर्ड लोन होता है, इसलिए ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन के बिना तुरंत मिल जाता है।

ये बैंक ऑफर कर रहे गोल्ड लोन पर सबसे कम ब्याज

-इंडियन बैंक गोल्ड लोन पर 8 फीसदी की कम ब्याज दर ऑफर कर रहा है। अगर आप बैंक से 1 लाख रुपये का गोल्ड लोन 1 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 8,699 रुपये की बनेगी।
-पंजाब नेशनल बैंक गोल्ड लोन पर 8.35 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। अगर आप 1 साल के लिए 1 लाख रुपये का गोल्ड लोन लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 8,715 रुपये की बनेगी।
-बैंक ऑफ इंडिया 8.6 फीसदी ब्याज दर पर गोल्ड लोन ऑफर कर रहा है। अगर आप 1 लाख रुपये का गोल्ड लोन 1 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 8,727 रुपये की बनेगी।
-केनरा बैंक गोल्ड लोन पर 8.90 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। अगर आप 1 लाख रुपये का गोल्ड लोन 1 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 8,741 रुपये की बनेगी।
-कोटक महिंद्रा बैंक गोल्ड लोन पर 9 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। अगर आप 1 लाख रुपये का गोल्ड लोन 1 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 8,745 रुपये की बनेगी।
-आईसीआईसीआई बैंक गोल्ड लोन पर 9.15 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। अगर आप 1 लाख रुपये का गोल्ड लोन 1 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 8,752 रुपये की बनेगी।
-एचडीएफसी बैंक गोल्ड लोन पर 9.30 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। अगर आप 1 लाख रुपये का गोल्ड लोन 1 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 8,759 रुपये की बनेगी।
-बैंक ऑफ बड़ौदा गोल्ड लोन पर 9.40 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। अगर आप 1 लाख रुपये का गोल्ड लोन 1 साल के लिए लेते हैं, तो मथली ईएमआई 8,764 रुपये की बनेगी।
-एसबीआई गोल्ड लोन पर 10 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। यहां मंथली ईएमआई 8,792 रुपये बनेगी।

Gold Silver Price Today: सोने का भाव आज भी टूटा, चांदी की कीमतों में आई गिरावट, जानिए कितना सस्ता हुआ जेवर बनवाना
कारोबार
Gold Silver Price Today
बैंक का नामब्याज दर (%)लोन राशि (₹)अवधि (1 साल)मंथली EMI (₹)
इंडियन बैंक8.00%1,00,00012 माह8,699
पंजाब नेशनल बैंक8.35%1,00,00012 माह8,715
बैंक ऑफ इंडिया8.60%1,00,00012 माह8,727
केनरा बैंक8.90%1,00,00012 माह8,741
कोटक महिंद्रा बैंक9.00%1,00,00012 माह8,745
आईसीआईसीआई बैंक9.15%1,00,00012 माह8,752
एचडीएफसी बैंक9.30%1,00,00012 माह8,759
बैंक ऑफ बड़ौदा9.40%1,00,00012 माह8,764
एसबीआई10.00%1,00,00012 माह8,792
गोल्ड लोन ब्याज दर

गोल्ड लोन क्या है?

बैंकों और एनबीएफसी द्वारा अपने ग्राहकों को गोल्ड लोन ऑफर किया जाता है। यह एक सिक्योर्ड लोन है। गोल्ड बार, सोने के सिक्के या गहने गिरवी रखकर यह लोन लिया जा सकता है। जब ग्राहक मूलधन और ब्याज चुका देता है, तो यह गोल्ड जूलरी उसे वापस कर दी जाती है।

कैसे लें गोल्ड लोन?

स्टेप 1. आपको अपना गोल्ड लेकर किसी बैंक या एनबीएफसी में जाना होगा। वहां आपके सोने का वजन किया जाएगा और उसकी प्योरिटी चेक की जाएगी।

स्टेप 2. बैंक या एनबीएफसी आपके सोने की वैल्यू निकालने के लिए गोल्ड की मौजूदा मार्केट रेट यूज करेंगे। कर्जदाता लोन के लिए 18 से 24 कैरेट वाला गोल्ड ही एक्सेप्ट करते हैं।

स्टेप 3. बैंक और एनबीएफसी आमतौर पर सोने की कीमत के 75 फीसदी तक की रकम का लोन ही अप्रूव करते हैं। आपके गोल्ड की कीमत और आपके द्वारा मांगे गए कर्ज के हिसाब से आपको लोन अमाउंट मिल जाएगा।

स्टेप 4. पुनर्भुगतान के लिए ग्राहक बुलेट रिपेमेंट ऑप्शंस और ईएमआई जैसे विकल्प चुन सकते हैं। ग्राहक चाहें तो ब्याज का पेमेंट पहले कर सकते हैं और मूलधन लोन टर्म के आखिर में चुका सकते हैं।

स्टेप 5. जब ग्राहक अपना लोन पूरी तरह चुका देंगे तो उनका गोल्ड उसी कंडीशन में वापस कर दिया जाएगा।

गोल्ड लोन से जुड़ी खास बातें

-गोल्ड लोन की प्रोसेसिंग फास्ट होती है यानी पैसा जल्दी मिल जाता है। बैंक सिर्फ 10 मिनट में भी आपको पैसा दे सकता है।

-यह लोन लेने के लिए इनकम प्रूफ की जरूरत नहीं होती है।

-गोल्ड लोन की अवधि 3 से 36 महीने के बीच हो सकती है।

-यहां पर्सनल लोन की तुलना में ब्याज दर कम होती है।

ये भी पढ़ें

Gold Price Today: कल्याण ज्वैलर्स, तनिष्क, मालाबार गोल्ड और जोयालुक्कास आज किस भाव बेच रहे सोना? जानिए 22 कैरेट के दाम
कारोबार
Gold Rate Today

