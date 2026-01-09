9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

कारोबार

Budget 2026: कैपिटल गेन पर पूरी होगी निवेशकों की मांग? वित्तमंत्री कर सकती हैं ये घोषणा

Budget 2026 capital gains tax: शेयर बाजार में निवेश करने वाले चाहते हैं कि कैपिटल गेन टैक्स को लेकर वित्त मंत्री बजट 2026 में उनके लिए कोई राहत वाली घोषणा करें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Jan 09, 2026

Budget 2026 expectations for investors

शेयर बाजार के निवेशकों को बजट से बड़ी उम्मीद है। (PC: Facebook/AI)

Budget 2026 expectations: शेयर बाजार से कमाई पर लगने वाला टैक्स निवेशकों को काफी परेशान करता है। बात केवल स्थानीय निवेशकों की ही नहीं है, विदेशी निवेशक भी इससे परेशान रहे हैं। पिछले साल की शुरुआत में जब विदेशी संस्थागत निवेशक (FIIs) मार्केट से धड़ाधड़ पैसा निकाल रहे थे तब यह मांग उठी थी कि सरकार को कैपिटल गेन टैक्स पर अपना रुख बदलना चाहिए। सरकार ने यूनियन बजट 2024 में इस टैक्स में बढ़ोतरी की थी। अब जब बजट 2026 (Budget 2026) आने वाला है, तो उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण निवेशकों की मांग पर कुछ विचार करें।

अभी क्या है व्यवस्था?

बजट 2024 में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, दोनों कैपिटल गेन पर टैक्स में वृद्धि हुई थी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) पर टैक्स को जहां 15% से बढ़ाकर 20% किया गया। वहीं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG)10% से बढ़ 12.5% हो गया। हालांकि, कुछ राहत देते हुए सरकार ने 1 लाख छूट के दायरे को बढ़ाकर 1.25 लाख कर दिया गया था। मौजूदा व्यवस्था के तहत एक वित्त वर्ष में 1.25 लाख रुपए तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं लगता। एक वर्ष के भीतर दर्ज किए गए लाभ को अल्पकालिक लाभ, दूसरे शब्दों में कहें तो शॉर्ट टर्म गेन माना जाता है। जबकि एक साल से अधिक की होल्डिंग लॉन्ग-टर्म के दायरे में आती है।

Budget 2026 में यह संभव

1 फरवरी को पेश होने वाले बजट 2026 में कैपिटल गेन टैक्स कम करने का फैसला होता है या नहीं, फिलहाल कुछ कहना मुश्किल है। हालांकि, माना जा रहा है कि सरकार टैक्स-फ्री लिमिट को 1.25 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और शेयर में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ सकती है। एक्स्पर्ट्स मानते हैं कि कैपिटल गेन टैक्स में कोई बड़ा बदलाव शायद न हो, क्योंकि उससे सरकारी खजाने पर फर्क पड़ेगा। लेकिन सरकार को इसमें कुछ कमी करने पर विचार जरूर करना चाहिए। इसके अलावा यदि होल्डिंग पीरियड को 1 साल से बढ़ाकर 2-3 कर दिया जाए, तो भी बेहतर रहेगा।

Capital Gains सबसे बड़ी गलती

पिछले साल हेलियोस कैपिटल (Helios Capital) के संस्थापक और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर (CIO) समीर अरोड़ा ने कैपिटल गेन टैक्स को लेकर खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने इसे सरकार की सबसे बड़ी गलती करार दिया था। समीर अरोड़ा ने कहा था कि इससे खासतौर पर विदेशी निवेशकों का मनोबल प्रभावित हुआ है और वे धड़ाधड़ बिकवाली कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है, जहां विदेशी निवेशक भी स्टॉक मार्केट से हुए मुनाफे पर टैक्स देने के लिए बाध्य हैं। 2024 के बजट में जब सरकार ने कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया, तब इसका विरोध हुआ था। 2025 की शुरुआत में जब मार्केट बड़े गोते लगाने लगा, तो विरोध तेज हुआ मगर सरकार से कोई राहत नहीं मिली।

FIIs की बिकवाली बड़ा मुदा

कुछ एक्स्पर्ट्स का मानना है कि सरकार को विदेशी ही नहीं, घरेलू निवेशकों के लिए भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) खत्म कर देना चाहिए। उनका कहना है कि अगर बजट 2026 में LTCG खत्म या कम करने की घोषणा होती है, तो इससे विदेशी पूंजी आकर्षित करने में मदद मिलेगी। बता दें कि विदेशी निवेशकों की बिकवाली इस साल भी बड़ा मुद्दा बनती दिखाई दे रही है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट की मुताबिक, बीते बुधवार को FIIs ने करीब 1,527.71 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। जनवरी में अब तक विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार में 4,650 करोड़ से अधिक की बिकवाली कर चुके हैं।

ये भी पढ़ें

Stock Market Holidays: क्या 15 जनवरी को BMC इलेक्शन के लिए शेयर मार्केट रहेगा बंद?
कारोबार
Stock Market News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

09 Jan 2026 08:32 pm

Published on:

09 Jan 2026 08:28 pm

Hindi News / Business / Budget 2026: कैपिटल गेन पर पूरी होगी निवेशकों की मांग? वित्तमंत्री कर सकती हैं ये घोषणा

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

मोबाइल रिचार्ज हो सकते हैं महंगे, जानिए कितना पड़ेगा आपकी जेब पर असर

mobile recharge
कारोबार

EPF अकाउंट में नाम और जन्मतिथि जैसी डिटेल कैसे करें चेंज? जानिए नियम

EPF profile update
कारोबार

Gold Rate Today: सोने-चांदी की कीमतों में फिर से आई तेजी, कल्याण ज्वैलर्स और जोयालुक्कास में जानिए 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Rate Today
कारोबार

43 लाख से ज्यादा म्यूचुअल फंड SIP हुईं बंद, क्यों निवेशक ले रहे यह फैसला?

SIP closing trend
कारोबार

सोने की कीमतों पर आई बड़ी खबर, इतने बढ़ सकते हैं दाम

Gold Silver Price
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.