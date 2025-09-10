Patrika LogoSwitch to English

Gold Price Today: कल्याण ज्वैलर्स, तनिष्क, मालाबार गोल्ड और जोयालुक्कास आज किस भाव बेच रहे सोना? जानिए 22 कैरेट के दाम

Gold Price Today: यूएस फेड द्वारा प्रमुख ब्याज दर में कटौती की उम्मीदों के चलते सोने में तेजी देखी जा रही है। घरेलू सर्राफा बाजार में 24 कैरेट गोल्ड 1,09,410 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा है।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Sep 10, 2025

Gold Rate Today
सोने की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। (PC: Gemini)

Gold Price Today: सोने की कीमतों में तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है। मौजूदा वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और मजबूत डिमांड के चलते सोना सेफ हैवन एसेट के रूप में मजबूत हो रहा है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर घटाने की उम्मीदों और डॉलर में कमजोरी के चलते भी सोने में उछाल देखने को मिल रहा है। आइए जानते हैं कि आज सर्राफा बाजार में सोना क्या भाव है और ज्वैलर्स किस भाव सोना बेच रहे हैं।

सर्राफा बाजार में सोने का भाव

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, आज बुधवार को 24 कैरेट गोल्ड 1,09,410 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। 22 कैरेट गोल्ड आज 1,06,780 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। 20 कैरेट गोल्ड की कीमत 97,370 रुपये प्रति 10 ग्राम है। आज 18 कैरेट गोल्ड की कीमत 88,620 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 14 कैरेट गोल्ड की कीमत 70,570 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

कैरेटसोने की कीमत (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट₹1,09,410
22 कैरेट₹1,06,780
20 कैरेट₹97,370
18 कैरेट₹88,620
14 कैरेट₹70,570

तनिष्क में क्या है सोने का रेट?

भारत का दिग्गज जूलरी ब्रांड तनिष्क आज बुधवार को 22 कैरेट सोना 1,01,700 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। यहां 18 कैरेट सोने का रेट 83,210 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 24 कैरेट सोने का भाव 1,10,950 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

जोयालुक्कास में सोने का रेट

जूलरी ब्रांड Joyalukkas आज 24 कैरेट सोना 1,10,510 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। कंपनी 22 कैरेट सोना 1,01,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड 82,880 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है।

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सोने का रेट

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स आज बुधवार को 22 कैरेट सोना 1,01,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है।

कल्याण ज्वैलर्स

कल्याण ज्वैलर्स बुधवार को 22 कैरेट सोना 1,01,300 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।

Published on:

10 Sept 2025 05:26 pm

Hindi News / Business / Gold Price Today: कल्याण ज्वैलर्स, तनिष्क, मालाबार गोल्ड और जोयालुक्कास आज किस भाव बेच रहे सोना? जानिए 22 कैरेट के दाम

