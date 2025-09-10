Gold Price Today: कल्याण ज्वैलर्स, तनिष्क, मालाबार गोल्ड और जोयालुक्कास आज किस भाव बेच रहे सोना? जानिए 22 कैरेट के दाम

Gold Price Today: सोने की कीमतों में तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है। मौजूदा वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और मजबूत डिमांड के चलते सोना सेफ हैवन एसेट के रूप में मजबूत हो रहा है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर घटाने की उम्मीदों और डॉलर में कमजोरी के चलते भी सोने में उछाल देखने को मिल रहा है। आइए जानते हैं कि आज सर्राफा बाजार में सोना क्या भाव है और ज्वैलर्स किस भाव सोना बेच रहे हैं।