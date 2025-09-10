Gold Price Today: कल्याण ज्वैलर्स, तनिष्क, मालाबार गोल्ड और जोयालुक्कास आज किस भाव बेच रहे सोना? जानिए 22 कैरेट के दाम

Gold Price Today: सोने की कीमतों में तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है। मौजूदा वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और मजबूत डिमांड के चलते सोना सेफ हैवन एसेट के रूप में मजबूत हो रहा है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर घटाने की उम्मीदों और डॉलर में कमजोरी के चलते भी सोने में उछाल देखने को मिल रहा है। आइए जानते हैं कि आज सर्राफा बाजार में सोना क्या भाव है और ज्वैलर्स किस भाव सोना बेच रहे हैं।
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, आज बुधवार को 24 कैरेट गोल्ड 1,09,410 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। 22 कैरेट गोल्ड आज 1,06,780 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। 20 कैरेट गोल्ड की कीमत 97,370 रुपये प्रति 10 ग्राम है। आज 18 कैरेट गोल्ड की कीमत 88,620 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 14 कैरेट गोल्ड की कीमत 70,570 रुपये प्रति 10 ग्राम है।
|कैरेट
|सोने की कीमत (प्रति 10 ग्राम)
|24 कैरेट
|₹1,09,410
|22 कैरेट
|₹1,06,780
|20 कैरेट
|₹97,370
|18 कैरेट
|₹88,620
|14 कैरेट
|₹70,570
भारत का दिग्गज जूलरी ब्रांड तनिष्क आज बुधवार को 22 कैरेट सोना 1,01,700 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। यहां 18 कैरेट सोने का रेट 83,210 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 24 कैरेट सोने का भाव 1,10,950 रुपये प्रति 10 ग्राम है।
जूलरी ब्रांड Joyalukkas आज 24 कैरेट सोना 1,10,510 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। कंपनी 22 कैरेट सोना 1,01,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड 82,880 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है।
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स आज बुधवार को 22 कैरेट सोना 1,01,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है।
कल्याण ज्वैलर्स बुधवार को 22 कैरेट सोना 1,01,300 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।