मोबाइल रिचार्ज हो सकते हैं महंगे, जानिए कितना पड़ेगा आपकी जेब पर असर

एनडीटीवी प्रोफिट की एक रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल टैरिफ में संभावित बढ़ोतरी को रेवेन्यू के सुधार से जोड़कर देखा जा रहा है। लगभग दो साल के बाद टेलीकॉम कंपनियां एक बार फिर टैरिफ बढ़ाने की तैयारी में हैं। अनुमान है कि जून 2026 में मोबाइल रिचार्ज प्लान की कीमतें 10 से 20 प्रतिशत तक बढ़ सकती हैं, जिससे इंडस्ट्री की आय में तेज उछाल आ सकता है। इस आकलन से जुड़े डेटा और अनुमानों को एक अंतरराष्ट्रीय ब्रोकरेज रिपोर्ट जेफेरीज Jefferies के जरिए सामने लाया गया है, जिसमें सेक्टर के फाइनेंशियल आउटलुक का विस्तृत विश्लेषण किया गया है।