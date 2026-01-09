9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

कारोबार

मोबाइल रिचार्ज हो सकते हैं महंगे, जानिए कितना पड़ेगा आपकी जेब पर असर

जून 2026 से मोबाइल रिचार्ज प्लान की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। टैरिफ हाइक से टेलीकॉम सेक्टर के रेवेन्यू और एआरपीयू में सुधार हो सकता है, हालांकि, ग्राहकों पर इसका सीधा बोझ पड़ना तय माना जा रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Thalaz Sharma

Jan 09, 2026

mobile recharge

टेलीकॉम कंपनियां बढ़ा सकती हैं मोबाइल रिचार्ज के दाम। (PC: AI)

भारत में मोबाइल टेलीकॉम सेक्टर बीते कुछ वर्षों से स्थिर टैरिफ के दौर से गुजर रहा है, जहां ग्राहकों को कम कीमत पर अधिक डेटा और कॉलिंग सुविधाएं मिलती रही हैं। 5G नेटवर्क के विस्तार और बढ़ती डेटा खपत के बीच कंपनियों की लागत में भी लगातार बदलाव देखने को मिला है। अब मोबाइल सेवाओं की कीमतों में इजाफे को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है, जिसमें जून 2026 से मोबाइल रिचार्ज प्लान महंगे होने और टैरिफ में औसतन 15 प्रतिशत या उससे अधिक बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है।

टैरिफ हाइक

एनडीटीवी प्रोफिट की एक रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल टैरिफ में संभावित बढ़ोतरी को रेवेन्यू के सुधार से जोड़कर देखा जा रहा है। लगभग दो साल के बाद टेलीकॉम कंपनियां एक बार फिर टैरिफ बढ़ाने की तैयारी में हैं। अनुमान है कि जून 2026 में मोबाइल रिचार्ज प्लान की कीमतें 10 से 20 प्रतिशत तक बढ़ सकती हैं, जिससे इंडस्ट्री की आय में तेज उछाल आ सकता है। इस आकलन से जुड़े डेटा और अनुमानों को एक अंतरराष्ट्रीय ब्रोकरेज रिपोर्ट जेफेरीज Jefferies के जरिए सामने लाया गया है, जिसमें सेक्टर के फाइनेंशियल आउटलुक का विस्तृत विश्लेषण किया गया है।

रेवेन्यू पर असर

टैरिफ बढ़ोतरी का सीधा असर मोबाइल एआरपीयू यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर पर पड़ने की संभावना है। बढ़ती डेटा खपत, पोस्टपेड यूजर्स की हिस्सेदारी और प्रीमियम प्लान की मांग पहले ही एआरपीयू को सपोर्ट कर रही है। ऐसे में टैरिफ हाइक से वित्त वर्ष 2027 में सेक्टर का रेवेन्यू ग्रोथ रेट दोगुने से अधिक हो सकता है। हालांकि, ऊंची कीमतों के कारण नए सब्सक्राइबर जुड़ने की रफ्तार कुछ हद तक सीमित रहने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। हालांकि, मौजूदा ग्राहकों से मिलने वाली आय में सुधार प्रमुख आधार रहेगा।

कंपनियों की लागत

निवेश में तीव्रता आने से और बेहतर कैश फ्लो मिलने से कंपनियों के मार्जिन मजबूत हो सकते हैं। सेक्टर के आकलन में यह भी माना गया है कि अगले कुछ वर्षों में नेटवर्क निवेश का स्तर संतुलित रहेगा। इससे टैरिफ बढ़ोतरी का फायदा सीधे कंपनी के रेवेन्यू में दिख सकता है। इसी वजह से मोबाइल रिचार्ज की कीमतों में तेज बढ़ोतरी को अब इंडस्ट्री के लिए जरूरी कदम के तौर पर देखा जा रहा है।

ये भी पढ़ें

Budget 2026 Date: क्या 1 फरवरी को पेश होगा यूनियन बजट? रविवार होने पर भी तैयारी पूरी
कारोबार
nirmala sitharaman

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

09 Jan 2026 05:25 pm

Hindi News / Business / मोबाइल रिचार्ज हो सकते हैं महंगे, जानिए कितना पड़ेगा आपकी जेब पर असर

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

EPF अकाउंट में नाम और जन्मतिथि जैसी डिटेल कैसे करें चेंज? जानिए नियम

EPF profile update
कारोबार

Gold Rate Today: सोने-चांदी की कीमतों में फिर से आई तेजी, कल्याण ज्वैलर्स और जोयालुक्कास में जानिए 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Rate Today
कारोबार

43 लाख से ज्यादा म्यूचुअल फंड SIP हुईं बंद, क्यों निवेशक ले रहे यह फैसला?

SIP closing trend
कारोबार

सोने की कीमतों पर आई बड़ी खबर, इतने बढ़ सकते हैं दाम

Gold Silver Price
कारोबार

Budget 2026: स्वदेशी उत्पादन के लिए आ सकती है 23,000 करोड़ रुपये की योजना, आयात निर्भरता कम करने की कोशिश कर रही सरकार

budget 2026
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.