Senior Citizen Bank FD: 1, 2, 3 और 5 साल की एफडी पर ये बैंक ऑफर कर रहे सबसे ज्यादा ब्याज, 10,000 लगाएं तो कितना मिलेगा वापस?

Senior Citizen Bank FD: बैंक वरिष्ठ नागरिकों को एफडी पर अधिक ब्याज दर ऑफर करता है। इस समय 5 साल की सीनियर सिटीजन एफडी पर यस बैंक सबसे ज्यादा ब्याज दर ऑफर कर रहा है।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Sep 10, 2025

Senior Citizen Bank FD
बैंक सीनियर सिटीजंस को एफडी पर ज्यादा ब्याज दर ऑफर करते हैं। (PC: Pixabay)

Senior Citizen Bank FD: सीनियर सिटीजंस के बीच आज भी एफडी सबसे लोकप्रिय निवेश विकल्प बनी हुई है। बहुत कम जोखिम और निश्चित रिटर्न के चलते लोग इसे पसंद करते हैं। बैंक सीनियर सिटीजंस को एफडी पर ज्यादा ब्याज दर ऑफर करते हैं। आइए जानते हैं कि 1, 2, 3 और 5 साल की सीनियर सिटीजन एफडी पर सबसे ज्यादा ब्याज दर कौन से बैंक ऑफर कर रहे हैं। साथ ही जानेंगे कि आपके 10,000 रुपये के निवेश पर इन एफडी में कितना रिटर्न मिलेगा।

1 साल की एफडी पर ब्याज दर

1 साल की सीनियर सिटीजन एफडी पर बैंक ऑफ बड़ौदा सबसे अधिक 7.6 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। यहां 10 हजार रुपये का निवेश मैच्योरिटी पर 10,782 रुपये हो जाएगा।

Bandhan Bank FD Interest Rate

बंधन बैंक इस एफडी पर 7.5 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। यहां 10 हजार रुपये का निवेश मैच्योरिटी पर 10,771 रुपये हो जाएगा। आरबीएल बैंक भी इस एफडी पर 7.5 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है।

इंडसइंड बैंक इस एफडी पर 7.3 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। यहां आपके 10 हजार रुपये मैच्योरिटी पर 10,745 रुपये हो जाएंगे।

डीसीबी बैंक इस एफडी पर 7.2 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। यहां आपके 10 हजार रुपये का निवेश मैच्योरिटी पर 10,734 रुपये हो जाएगा।

2 साल की एफडी पर ब्याज दर

इस एफडी पर बैंक ऑफ बड़ौदा 7.8 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। यहां आपके 10 हजार रुपये का निवेश 11,671 रुपये हो जाएगा।

बंधन बैंक इस एफडी पर 7.7 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। यहां आपको 10 हजार रुपये का निवेश 11,648 रुपये हो जाएगा।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इस एफडी पर 7.5 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। यहां आपके 10 हजार रुपये का निवेश 11,602 रुपये हो जाएगा। इंडसइंड बैंक और आरबीएल बैंक भी समान ब्याज दर ऑफर कर रहा है।

3 साल की एफडी पर ब्याज दर

इस एफडी पर यस बैंक सबसे अधिक 7.8 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। यहां आपके 10 हजार रुपये का निवेश बढ़कर 12,589 रुपये हो जाएगा। आरबीएल बैंक इस एफडी पर 7.7 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। यहां आपका निवेश बढ़कर 12,571 रुपये हो जाएगा। बंधन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा इस एफडी में 7.5 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहे हैं। यहां आपका निवेश बढ़कर 12,497 रुपये हो जाएगा। डीसीबी बैंक इस एफडी पर 7.3 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। यहां निवेश बढ़कर 12,405 रुपये हो जाएगा।

5 साल की एफडी पर ब्याज दर

5 साल की एफडी पर यस बैंक सबसे अधिक 7.5 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। यहां आपका रिटर्न बढ़कर 14,499 रुपये हो जाएगा। एक्सिस बैंक 7.4 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। यहां आपका निवेश बढ़कर 14,393 रुपये हो जाएगा। डीसीबी बैंक 7.3 फीसदी ब्याज दर दे रहा है। यहां निवेश बढ़कर 14,287 रुपये हो जाएगा। इंडसइंड बैंक भी समान रेट ऑफर कर रहा है।

India-US Trade Deal

Published on:

10 Sept 2025 02:38 pm

Hindi News / Business / Senior Citizen Bank FD: 1, 2, 3 और 5 साल की एफडी पर ये बैंक ऑफर कर रहे सबसे ज्यादा ब्याज, 10,000 लगाएं तो कितना मिलेगा वापस?

