Senior Citizen Bank FD: 1, 2, 3 और 5 साल की एफडी पर ये बैंक ऑफर कर रहे सबसे ज्यादा ब्याज, 10,000 लगाएं तो कितना मिलेगा वापस?

इस एफडी पर यस बैंक सबसे अधिक 7.8 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। यहां आपके 10 हजार रुपये का निवेश बढ़कर 12,589 रुपये हो जाएगा। आरबीएल बैंक इस एफडी पर 7.7 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। यहां आपका निवेश बढ़कर 12,571 रुपये हो जाएगा। बंधन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा इस एफडी में 7.5 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहे हैं। यहां आपका निवेश बढ़कर 12,497 रुपये हो जाएगा। डीसीबी बैंक इस एफडी पर 7.3 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। यहां निवेश बढ़कर 12,405 रुपये हो जाएगा।