India-US Trade Deal: क्या खत्म होने वाला है शेयर बाजार में 12 महीने का सूखा? एक्सपर्ट्स से समझिए ट्रंप के बदले रुख के मायने

भारत-यूएस ट्रेड डील पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लेटेस्ट अपडेट ने शेयर बाजार में निवेशकों के सेंटीमेंट को काफी बढ़ा दिया है। पिछले महीनों में शेयर मार्केट की सुस्त परफॉर्मेंस की सबसे बड़ी वजह अमेरिकी टैरिफ रहा है। अब ट्रंप ने कहा है कि भारत और अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ने भारत के साथ व्यापार वार्ता फिर से शुरू कर दी है और दोनों देशों को डील पूरी करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसके अलावा उन्होंने पीएम मोदी को बहुत अच्छा दोस्त और महाने नेता भी बताया।